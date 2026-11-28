Na svih šest betonskih pilona Pelješkog mosta uočene su pukotine, a oštećenja su veća od očekivanih. Sanacija bi trebalo da počne na proljeće 2027. godine.

Izvor: Shutterstock

Sanacija Pelješkog mosta trebalo bi da počne na proljeće 2027. godine, nakon što su na svih šest betonskih pilona uočene pukotine, a u pojedinim i prodor vode. Oštećenja su veća nego što se očekivalo, ali stabilnost mosta nije ugrožena.

Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir izjavio je novinarima na Saboru HDZ-a da je početak radova, prvobitno planiran za oktobar, odgođen zbog pregovora sa kineskim izvođačem koji je gradio most.

Razlog odgađanja bila su neslaganja oko načina na koji bi oštećenja trebalo da budu sanirana.

„Oni su išli na jednostavniji prijedlog rješenja, na šta mi nismo pristali, tražimo temeljnu sanaciju. Napokon smo se uskladili oko tog rješenja“, rekao je Budimir, prenosi „Jutarnji list“.

Radovi bi mogli da traju do proljeća 2028. godine

Pelješki most će tokom sanacije ostati otvoren za saobraćaj, uz privremenu regulaciju, dok će radovi biti obustavljeni tokom turističke sezone.

„Pretpostavljam da će radovi krenuti početkom godine, na proljeće. Pretpostavljamo da će dio radova trajati do turističke sezone, onda ćemo zaustaviti radove, pa nakon turističke sezone nastaviti, pretpostavljam do proljeća 2028“, naveo je Budimir.

Budimir je potvrdio da su pukotine otkrivene na svih šest betonskih pilona, dok su u pojedinim zabilježeni vlaga i prodor vode.

Iako oštećenja nisu očekivana u tolikom obimu, naglasio je da stabilnost mosta nije ugrožena.

„Most je projektovan na 100 godina i nama je bitno da stvarno izdrži 100 godina, zato tražimo kvalitetno rješenje“, poručio je Budimir.





