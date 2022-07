Otvoren Pelješki most: Jedan od najvećih i najskupljih projekata u Hrvatskoj (FOTO/VIDEO)

U prisustvu velikog broja zvanica svečano je pušten u saobraćaj Pelješki most, jedan od najvećih i najskupljih projekata u Hrvatskoj.

Izvor: Anadolija/Samir Jordamović

"Spojena je Hrvatska", poručeno je s večerašnje svečanosti u Komarni, malom mjestu smještenom u pelješkom kanalu, koje ima svega stotinjak stalnih stanovnika.

Most između mjesta Komarna na kopnenoj strani i mjesta Brijesta na poluotoku Pelješcu, dug 2.404 metara, kopnenim putem spoja krajnji jug s ostatkom Hrvatske i premošćuje kanal Mali ston.

Među prisutnima je, na svečanosti, između ostalih, bio i predsjednik Hrvatske Zoran Milanović, predsjednik Vlade Andrej Plenković, potpredsjednici Vlade Oleg Butković i Tomo Medved, ministar vanjski poslova Gordan Grlić Radman, kao i predsjednik HNS-a Dragan Čović.

Tokom svečanosti u Komarnoj upriličen je bogat kulturno-umjetnički program u sklopu kojeg su bili i nastupi folklornih grupa uz pratnju orkestra.

U sklopu svečanosti, pet Pilatusa iz akrobatske grupe "Krila Oluje" nadletjelo je Pelješki most.

"Večeras svjedočimo ostvarenju hrvatskog sna. Hrvatska je jedinstven teritorij spojen nakon vijeka ovim monumentalnim mostom. Pelješki most nije samo infrastrukturni projekt koji povezuje teritoriju nego je podsticaj daljnjem privrednom razvoju, znači vii nivo kvaliteta življenja naših ljudi. Pelješkom mostu se veseli cijela Hrvatska", poručio je na otvaranju Pelješkog mosta župan Dubrovačko-neretvanske županije Nikola Dobroslavić.

Na Pelješkom mostu upriličen je i spektakularan vatromet, a Rimčeva Nevera je prvi automobil koji je prešao preko Pelješkog mosta.

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović rekao je na večerašnjoj svečanosti da je Pelješki most podignut u interesu Hrvatske, nikad u inat BiH.

"Ovaj most je na dobrobit svih ljudi, nezavisno od nacije, socijalnog statusa, uvjerenja. Vjerujem da ćemo ojačati svoju samosvijest", naveo je Milanović.

Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je da je Pelješki most nadstranački projekat, te naglasio ulogu EU i vezu sa Kinom.

"Veselim se da smo ovako veličanstveno obilježili ovaj istorijski dan", naveo je Plenković.

Na otvaranju Pelješkog mosta pušten je snimak obraćanja kineskog premijera Li Kećijanga, koji je naveo da je kineska firma pobijedila na pravednom tržišnom tenderu EU za izgradnju Pelješkog mosta, te da se time jačaju odnosi Kine i EU.

Potpredsjednik Evropske komisije za demokratiju i demografiju Dubravka Šuica, koja je prisustvovala otvaranju Pelješkog mosta, rekla je da je 85 odsto mosta finansirano novcem EU, što je najveći iznos koji je Evropska unija ikada isplatila iz kohezionog fonda, prenose hrvatski mediji.

"Ovo je jedan od najvećih projekata ikada finansiran u infrastrukturu iz EU, na to možemo biti ponosni. Most će biti simbol naših prvih devet ili 10 godina članstva", rekla je Šuica, koja vjeruje da će most tom kraju pomoći u turizmu i privrednom oporavku.

Ona je navela da je hrvatska Vlada odigrala veliki posao i da bez njenog rada teško da bi došlo do ovako velikog finansiranja.

Most između mjesta Komarna na kopnenoj strani i mjesta Brijest na poluotoku Pelješcu spoja krajnji jug s ostatkom Hrvatske. Uz autoput Zagreb - Split predstavlja najskuplji infrastrukturni projekat realizovan od proglašenja nezavisnosti Hrvatske prije 30 godina.

Grandiozna građevina dugačka dva kilometra i 404 metra, koja premoštava jadranski morski tjesnac - Kanal Mali Ston (ili Malostonski kanal, širok 2.140 metra), odlukom Vlade Republike Hrvatske potkraj prošle sedmice i zvanično je nazvana "Pelješki most" (Peljesac bridge na engleskom jeziku).

Kao dio projekta "Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom", hrvatska vlast Pelješki most nazvala je ključnim infrastrukturnim projektom kad je riječ o saobraćajnom povezivanju krajnjeg juga Hrvatske, kojim dominira jedan od najvećih turističkih centara Jadrana, grad Dubrovnik.

Projekat izgradnje Pelješkog mosta s pristupnim cestama, prema podacima Vlade Hrvatske, vrijedan je 525 miliona evra, od čega je 357 miliona eura nepovratnih sredstava iz fondova Europske unije. Most je projektovao Slovenac Marjan Pipenbaher.

Ideja o izgradnji mosta datira s kraja 1990-ih i početka 2000-ih godina, kad je postao dio prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije. Više puta su na njemu "zvanično" otvarani radovi, da bi 2015. godine, dvije godine nakon pristupanja Hrvatske Evropskoj uniji, ta zemlja iz evropskih fondova dobila 330 miliona eura ili 85 posto sredstava za izgradnju mosta.

Viseći most, čija gradnja je povjerena kompaniji "China Road and Bridge Corporation" ugovorom o izgradnji potpisanim u aprilu 2018. godine, ima šest glavnih stubova i trinaest raspona od čelika dužine 72 do 285 metara. Visina mu je 55 metara, čime se, kako navode hrvatske vlasti, udovoljilo zahtjevu Bosne i Hercegovine za osiguranje nesmetanog prolaska brodova kroz Malostonski kanal do Neuma.

Dubina mora pod mostom iznosi gotovo stalnih 27 metara, a zbog tla sastavljenog od debelih naslaga gline i mulja, cijeli most je utemeljen na stotinu metara dugačkim čeličnim cijevima promjera dva metra zabijenim u morsko dno.

(Mondo/Agencije)