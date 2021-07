Postavljen posljednji segment Pelješkog mosta

Pelješki most je potpuno spojen podizanjem posljednjeg, 165. segmenta čelične rasponske konstrukcije, i proteže se od Komarne na kopnenoj strani, do Brijeste na Pelješcu, a skratiće put od Zagreba do Dubrovnika za dva časa, dok prelazak preko njega neće biti naplaćivan.

Izvor: Željko Svitlica, mondo.ba

Most ima 13 raspona, od kojih je pet glavnih dužine 285 metara, šest centralno postavljenih armiranobetonskih pilona visine 33 metra, te dvije trake zajedno sa zaustavnom trakom koja će služiti za održavanja mosta, prenosi HRT.

Posljednji element koji je sinoć postavljen dug je 18 metara, a simbolički su postavljanje dovršili hrvatski premijer Andrej Plenković, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, dubrovačko-neretvanski župan Nikola Dobroslavić i predsjednik Uprave "Hrvatskih cesta" Josip Škorić.

Plenković je na svečanosti na mostu noćas iza ponoći poručio da je ovo veliki dan za hrvatski narod.

"Pelješki most je generacijski projekat za koji ima puno zaslužnih, a Hrvatska je njime ostvarila strateški cilj spajanja svoje teritorije", rekao je Plenković i naglasio da je most spojen tri mjeseca prije plana, uprkos pandemiji virusa korona.

On je istakao da most ne spaja samo Hrvatsku, nego i EU, ne dijeli nego povezuje Hrvatsku i BiH, te predstavlja trajnu tekovinu ne samo sadašnje, nego i svih vlada i saziva Hrvatskog sabora, županija, župana, zastupnika i svih onih koji su težili ostvarenju tog cilja.

Na svečanosti je bio i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović, koji je rekao da je ovaj projekat dobar i za BiH.

"Mi smo mnogo doprinijeli tome da mnogi u BiH shvate da je ovaj projekat dobar i za njih. Mislim da će to shvatiti i oni koji sada u to sumnjaju. Bojim se da će Neum imati toliko gostiju da će nam trebati još jedan Pelješki most", rekao je Čović.

Radovi se nastavljaju, a prva vozila od Komarne do Brijeste trebalo bi da prođu na proljeće, kada će most i zvanično biti otvoren.

EU je projekat sufinansirala sa 357 miliona evra, odnosno sa 85 odsto prihvatljivih troškova, dok ukupna vrijednost projekta premašuje 526 miliona evra.

Ideja za izgradnju ovog mosta rodila se još 1990-ih, a prvi pripremni radovi počeli su prije 15 godina.