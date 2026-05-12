Nije dugo izdržao: Sanacija Pelješkog mosta od oktobra

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Pelješki most otvoren je u julu 2022. godine.

pelješki most pukotine Izvor: Shutterstock

Sanacija Pelješkog mosta zbog pukotina na stubovima trebalo bi da počne u oktobru, nakon turističke sezone.

Iz "Hrvatskih cesta" pojasnili su da bi trebalo da bude uklonjen i obnovljen površinski sloj betona, zavisno od pukotina, a potrebno ga je i dodatno zaštititi.

Pojasnili su da je razlog za to što kroz te pukotine ulaze so i vlaga, koje bi u narednih 20-30 godina uništile glavnu armaturu tih stubova, prenose hrvatski mediji.

Predsjednik uprave "Hrvatskih cesta" Ivica Budimir rekao da su na mostu uočeni i neki drugi manji nedostaci, kao što je rđa na čeličnoj konstrukciji. On je dodao da most neće biti zatvoren i da će radovi minimalno uticati na saobraćaj.

Budimir je rekao da će troškove sanacije pokriti izvođač s obzirom na to da je most pod garancijom. Planirano je da radovi traju do početka naredne turističke sezone.

Pelješki most u saobraćaj je pušten krajem jula 2022. godine.

