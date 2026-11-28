Najmanje devet civila poginulo je u subotu u napadima dronovima širom Ukrajine, dok je Rusija saopštila da je tokom noći oborila 1.246 ukrajinskih letjelica, uključujući i 123 na prilazu Moskvi.

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Najmanje devet civila poginulo je u subotu u napadima dronovima širom Ukrajine, dok je Rusija saopštila da je tokom noći oborila gotovo rekordan broj ukrajinskih bespilotnih letjelica, piše AP.

Sedam osoba je poginulo, a sedam ih je ranjeno u ruskom napadu na jedno preduzeće u Nižinu, u sjevernoj ukrajinskoj Černigovskoj oblasti, saopštila je u subotu Državna služba za vanredne situacije. Kako se navodi, akcija spasavanja na tom mjestu završena je u subotu, nakon napada koji se dogodio prethodnog dana.

Na dijelu ukrajinske teritorije pod ruskom kontrolom, dvije osobe su poginule, a dvije su ranjene kada je ukrajinski dron pogodio bolničko vozilo u južnoj Zaporoškoj oblasti, saopštile su u subotu lokalne vlasti koje je postavio Kremlj.

"Dron je napao službeno vozilo Centralne okružne bolnice u Vasiljevki. U napadu su poginuli medicinska sestra i vozač. Još dvije osobe zadobile su povrede srednje težine", navelo je lokalno ministarstvo zdravlja pod ruskom upravom, dodajući da je među povrijeđenima i glavni ljekar bolnice. Ova zdravstvena ustanova nalazi se u blizini linije fronta.

Zaporoška oblast je jedna od četiri ukrajinske oblasti koje je Moskva formalno pripojila i koje pokušava u potpunosti da zauzme.

Rusija oborila gotovo rekordan broj dronova

Sa druge strane, rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je u subotu ujutru da su njegove snage tokom noći oborile 1.246 ukrajinskih dronova, što je jedan od najvećih brojeva zabilježenih od početka rata. Ministarstvo nije navelo koliko je ukupno letjelica lansirano, niti koliko ih je stiglo do ciljeva.

Tokom osam sati u noći između petka i subote, na prilazu Moskvi oborena su 123 ukrajinska drona, izvijestio je u subotu ujutru gradonačelnik Sergej Sobjanjin. On je naveo da su se širem području Moskve od petka uveče približila ukupno 462 drona, dodajući da je „većina“ njih neutralisana.

Guverner Jurij Sljusar izjavio je u subotu da je tokom noći iznad južne ruske Rostovske oblasti oboreno više od 50 dronova, uključujući i područje grada Novošahtinska, gdje se nalazi velika rafinerija nafte. On nije odmah precizirao šta je pogođeno, niti da li je pričinjena materijalna šteta. Međutim, nekoliko ruskih i ukrajinskih informativnih kanala na Telegramu objavilo je da su pojedini dronovi pogodili rafineriju u Novošahtinsku, udaljenu oko 20 kilometara od ukrajinske granice, i izazvali požar velikih razmjera.

U ruskoj Samarskoj oblasti, dalje na istoku, ukrajinski dronovi su tokom noći napali „industrijske objekte“, saopštio je u subotu guverner Vladislav Fedoriščev. Nije precizirao šta je bila meta, ali je naveo da je napad „odbijen“ i da nije bilo poginulih ni povrijeđenih, ne komentarišući odmah eventualnu štetu.

Nekoliko sati ranije, ukrajinski i ruski Telegram kanali tvrdili su da su dronovi pogodili čvorište četiri naftovoda u toj oblasti. Proizvodno-dispečerska stanica „Samara“, koja je prema njihovim navodima bila meta po drugi put ovog mjeseca, dio je transportne mreže kojom upravlja ruski državni naftni gigant Transnjeft.

U južnoj ruskoj Brjanskoj oblasti, koja se graniči sa Ukrajinom, ima povrijeđenih nakon što je dron pogodio autobus jedne kompanije, izvijestio je u subotu ujutru lokalni guverner Jegor Kovalčuk.

On je naveo da je autobus pripadao kompaniji „Miratorg“, ruskom proizvođaču govedine, svinjetine i drugih mesnih prerađevina. Prema Kovalčukovim riječima, zaposleni u „Miratorgu“ i mještani kratko su zadržani u bolnici zbog povreda od gelera.

Novi ranjeni civili u Ukrajini

Ukrajinske snage protivvazdušne odbrane uništile su ili neutralisale 141 od ukupno 162 ruska drona lansirana tokom noći, saopštilo je u subotu Ratno vazduhoplovstvo Ukrajine.

Pored poginulih i ranjenih u Nižinu, ima povrijeđenih i u ruskom napadu na grad Bijelu Crkvu u blizini Kijeva, navela je ukrajinska Državna služba za vanredne situacije.

U jednoj garažnoj zadruzi izbio je požar u kojem je oštećeno šest garaža, dok je udarni talas razbio prozore na šest obližnjih stambenih zgrada, dodaje se u saopštenju.