Hakeri su upali u glavnu "klaud" računarsku platformu američkog ratnog vazduhoplovstva "Cloud One", čime bi mogla biti ugrožena ogromna količina osjetljivih taktičkih, kadrovskih i logističkih podataka, objavio je Rojters.

Izvor: Shuterstock

Upad u sistem "Cloud One" otkriven je u proteklih mjesec dana tokom radova na nadogradnji sistema, navela su dva izvora, dodajući da je to otkriće izazvalo poremećaje u radu širom platforme. Rojters nije mogao da utvrdi identitet hakera, puni obim upada, niti da li su neki podaci ukradeni.

Američko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da ne komentariše bezbjednosno stanje, ranjivosti niti operativni status konkretnih mreža i sistema, ističući da kontinuirano preduzima mjere za zaštitu svojih informacija, sistema i borbenih sposobnosti.

Platforma "Cloud One", pokrenuta 2017. godine, osmišljena je kao centralno mjesto za IT potrebe američkog vazduhoplovstva i objedinjuje resurse četiri tehnološka giganta – kompanija Majkrosoft, Amazon, Orakl i Alfabet. Preko nje funkcioniše na desetine aplikacija, uključujući sisteme za upravljanje kadrovskim podacima, platama, logistikom i održavanjem.

Među njima su i sistem za komandovanje i kontrolu zasnovan na "klaudu", koji prikuplja podatke sa radara protivvazduhoplovne odbrane širom Sjeverne Amerike, kao i sistem koji prati bombe i rakete na više od 200 lokacija američkog ratnog vazduhoplovstva širom svijeta.

Prema navodima izvora, riječ je o jednoj od najvećih "klaud" platformi američke vojske, zbog čega je u procjenu štete uključena i Sajber komanda SAD, vojna jedinica zadužena za sajber bezbjednost.

Poremećaji u radu i blokirana ažuriranja

Otkrivanje upada dovelo je do niza ograničenja u funkcionisanju sistema. Obustavljeno je prebacivanje administrativnih aplikacija na ovu platformu, a blokirana su i ažuriranja postojećih aplikacija. Zbog toga osoblje vazduhoplovstva nije bilo u mogućnosti da primijeni bezbjednosne zakrpe u trenutku kada je u tehnološkoj industriji otkriven novi talas ozbiljnih softverskih ranjivosti, dok su pojedinim korisnicima ukinuta administratorska prava.

Jedan od izvora naveo je da su napadači iskoristili softversku ranjivost kako bi došli do kontrolne ravni sistema – dijela koji u teoriji omogućava uvid u operativni status vojnih aviona ili kretanje rezervnih dijelova, iako još nije jasno da li su hakeri u ovom slučaju to i učinili.

Vijest o ovom upadu dolazi u trenutku pojačane zabrinutosti zbog sajber napada potpomognutih vještačkom inteligencijom, dok se američka vlada već suočava sa posljedicama najmanje šest drugih nedavno otkrivenih incidenata, uključujući napade na FBI, Pentagon, Ministarstvo finansija, dvije obavještajne agencije, kao i curenje podataka zaposlenih u Ministarstvu za unutrašnju bezbjednost.