Skandal u SAD: Na internetu objavljeni podaci 41.000 pripadnika bezbjednosti, otkriveni agenti i operacije

Podaci više od 41.000 zaposlenih u američkom Ministarstvu unutrašnje bezbjednosti na internetu. Baza otkriva agente ICE-a, tajne operacije i kontakte osoblja.

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Podaci više od 41.000 zaposlenih u američkom Ministarstvu unutrašnje bezbjednosti (DHS), među kojima su i agenti zaduženi za imigracioni nadzor, prismotru i tajne operacije na terenu, javno su objavljeni na internetu nakon hakerskog napada.

Baza podataka potiče sa servisa za jedinstvenu prijavu „Okta“ koji koristi ministarstvo, a sadrži lična imena radnika, njihove organizacione jedinice, brojeve telefona, imejl adrese i konkretna zaduženja, saopštila je organizacija „Distributed Denial of Secrets“ (DDoSecrets). Ova američka neprofitna organizacija navodi da se bavi arhiviranjem i objavljivanjem procurjelih i hakovanih dokumenata od javnog značaja.

Paket podataka veličine preko 165 megabajta nazvan je „Ajspik“ (Icepick), kao direktna aluzija na Službu za imigraciju i carine (ICE), čije se metode nalaze pod oštrim kritikama javnosti. Odgovornost za preuzimanje baze preuzela je grupa „Odjeljenje za mir“ (Department of Peace), koja je materijale proslijedila DDoSecrets-u i švajcarskoj programerki poznatoj pod pseudonimom Maja Arson Krajmv (maia arson crimew), koja je postavila internet pretraživač za pretragu ovih spiskova.

Predstavnik Ministarstva unutrašnje bezbjednosti izjavio je da je agencija upoznata sa mogućim bezbjednosnim propustom i da preduzima brze mjere radi otklanjanja posljedica, dodavši da se sve prijetnje upućene zaposlenima i operativcima shvataju ozbiljno. Novinska agencija Rojters stupila je u kontakt sa troje radnika navedenih u bazi, koji su potvrdili vjerodostojnost svojih imena i kontakt informacija.

Otkrivena zaduženja hiljada graničara i tajnih operativaca

Prema navodima sa veb-stranice na kojoj su podaci pretraživi, procurjeli dosijei otkrivaju identitete više od 21.000 pripadnika Carinske i granične službe (CBP), skoro 6.600 zaposlenih u ICE-u, 1.755 radnika iz sjedišta samog ministarstva, kao i 980 zaposlenih u Agenciji za sajber i infrastrukturnu bezbjednost (CISA). Baza takođe obuhvata osoblje Službe za državljanstvo i imigraciju, te istražitelje Istraga unutrašnje bezbjednosti (HSI).

Među objavljenim unosima nalaze se podaci o radnicima angažovanim na prikrivenim i nadzornim zadacima, operativcima sa pristupom forenzičkim alatima „Cellebrite“, kao i spiskovi lica raspoređenih u različitim internim policijskim operacijama, uključujući akcije pod kodnim nazivima „Stolen Promise“, „Gateway“, „Cell Out“, „Lost Paradise“ i „Consigliere“.

Suosnivačica DDoSecrets-a Ema Best ocijenila je da ova baza ne predstavlja nasumičan adresar, već da precizno identifikuje kreatore politika i nosioce akcija, uključujući zvaničnike koji nadgledaju tajne programe, istrage o curenju informacija i operacije deportacije. Oni su istakli da je objava podataka zamišljena kao odgovor na oštru politiku i izjave ministra unutrašnje bezbjednosti Markvejina Malina i pojačane mjere koje sprovodi ICE.

Serija hakerskih upada u američke bezbjednosne baze

Ovo je treći veliki incident sa curenjem povjerljivih podataka iz institucija Sjedinjenih Američkih Država u kratkom vremenskom razmaku.

Tokom septembra, ucjenjivačka hakerska grupa „Šajni Hanters“ (ShinyHunters) objavila je podatke oko 5.000 pripadnika Federalnog istražnog biroa (FBI), uključujući i specijalne agente. Ta hakerska grupa tvrdila je da je izvukla više od dva terabajta materijala iskorišćavanjem ranjivosti u softveru „Oracle PeopleSoft“, nakon čega je kompromitovala infrastrukturu vladinog oblaka u okviru servisa „Amazon Web Services“.

Takođe, dvojica pripadnika Mornaričke pješadije SAD pokrenula su prošle sedmice kolektivnu tužbu protiv Ministarstva odbrane pred sudom u Vašingtonu, navodeći da su pretrpjeli pokušaje prevare i talas neželjene pošte usljed bezbjednosnog upada u bazu Podatkovnog centra za ljudske resurse odbrane (DMDC).