Preko jednog laptopa do 6,3 milijarde dolara: Ovo su hakeri koji su izveli pljačku vijeka na kripto-tržištu

Hakeri povezani sa režimom u Sjevernoj Koreji izveli su najveću pljačku u istoriji kriptovaluta, ukravši čak 6,3 milijarde dolara sa platforme Bajnens i to koristeći samo jedan laptop.

Izvor: Shutterstock/Yalcin Sonat

Najveća svjetska platforma za trgovinu kriptovalutama, Bajnens, pretrpjela je nezapamćen sajber-udar u kom je otuđeno čak 6,3 milijarde dolara u digitalnoj imovini, prenosi BBC. Iz kompanije uvjeravaju korisnike da će sami nadoknaditi sav izgubljen novac, naglasivši da su uz podršku partnerskih mreža uspjeli da zamrznu gotovo polovinu ukradenih sredstava.

Preliminarni interni nalazi ukazuju na to da je do bezbjednosnog proboja došlo preko hakovanog laptopa jednog od inženjera, preko kog je napadač uspio da izvuče basnoslovne sume.

Trag vodi ka ozloglašenim hakerima Kim Džong Una

Analitička kuća za sajber-bezbjednost TRM labs, koja u istragama primjenjuje vještačku inteligenciju, saopštila je uz visok stepen uvjerenosti da iza napada stoji grupa Trejder-trejtor, povezana sa vlastima u Sjevernoj Koreji. Ova pljačka daleko nadmašuje dosadašnji rekord iz 2025. godine, kada je sa mjenjačnice Bajbit nestalo 1,5 milijardi dolara.

Glavni analitičar agencije TRM labs, Ari Redbord, izjavio je za BBC da je riječ o istorijskoj prekretnici sa kakvom se kripto-sektor nikada ranije nije suočio, upozorivši da hakeri i dalje drže ogroman plijen pod kontrolom i da potraga za novcem tek počinje.

Iz rukovodstva Bajnensa nisu ulazili u detalje o umiješanosti Pjongjanga, već su naveli samo to da u saradnji sa policijom rade na identifikaciji i privođenju odgovornih.

Obustavljene isplate, sačuvane milijarde

Napad je pogodio globalnu platformu Bajnens.kom, dok ogranak Bajnens Ju-Es, namijenjen isključivo američkom tržištu, nije kompromitovan. Suosnivačica i jedna od čelnih figura kompanije, Ji He, potvrdila je da su isplate privremeno zamrznute radi sigurnosti korisnika, zahvalivši partnerima na hitnoj pomoći.

Binance's initial investigation suggests that the security incident may involve a compromised DevOps engineer’s laptop, which allowed an attacker to gain access to a service container and submit unauthorized withdrawal transactions. We have found no evidence of any wallet private key leak. We will share a detailed technical post-mortem once the investigation is complete and the facts are fully verified.The estimated total impact sits at around $6.3B. We have worked with blockchain partners to freeze affected assets, with ~$3 billion frozen on-chain so far.Binance will cover all losses from the SAFU fund and the company’s funds. User funds are safe. We will also publish an updated Proof of Reserves once the remediation is complete.As an immediate precaution, Binance has:- temporarily suspended deposits and withdrawals while security checks are completed;- revoked the affected address authorisation;- engaged law enforcement and blockchain intelligence partners to trace and recover funds.Our teams are working around the clock to resolve this issue safely and thoroughly. We are working closely with our law enforcement partners to confirm the identity of these criminals and bring them to justice.Please rely only on official Binance channels for updates. Please feel free to contact Binance Customer Support if you have any further questions.https://t.co/ywB2mKFy0p — Binance (@binance)October 30, 2026

U operaciju spasavanja odmah su uskočile platforme Teder i Serkl, koje su zajednički blokirale oko 2,4 milijarde dolara povezanih sa pljačkom.

Prvi čovjek Serkla, Džeremi Aler, potvrdio je stopiranje više od 800 miliona dolara u valuti Ju-Es-Di-Si, dok je čelnik Tedera, Paolo Ardoino, saopštio da je njegova kuća zaključala oko 1,6 milijardi dolara u valuti Ju-Es-Di-Ti kako bi zaštitila tržište.

Uključio se i Trampov projekat, berze u slobodnom padu

U sprečavanje odliva ukradenih sredstava uključila se i platforma Vorld liberti fajnenšel, kripto-poduhvat povezan sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom i njegovom porodicom, dok su iz konkurentske mjenjačnice Koinbejz poručili da njihovi sistemi rade bez problema.

Zanimljivo je da su nezavisni stručnjaci uočili sumnjiva prebacivanja novca nekoliko sati prije nego što je Bajnens zvanično alarmirao javnost.

Binance will cover all losses.As a precaution, all deposits and withdrawals are temporarily suspended while our team conducts security checks, freezes funds, and works with law enforcement.We are working around the clock and will share a full post-mortem once the investigation is complete. Please rely only on official Binance channels for updates. — Binance (@binance)October 30, 2026

Bajnens, osnovan u Kini 2017. godine, broji više od 300 miliona registrovanih korisnika i čuva imovinu veću od 160 milijardi dolara. Vijest o istorijskoj krađi momentalno je gurnula cijelo tržište u debeli minus, bitkoin je potonuo za više od četiri procenta, a osjetan pad zabilježili su i eterijum i solana.