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Preko jednog laptopa do 6,3 milijarde dolara: Ovo su hakeri koji su izveli pljačku vijeka na kripto-tržištu

Preko jednog laptopa do 6,3 milijarde dolara: Ovo su hakeri koji su izveli pljačku vijeka na kripto-tržištu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Hakeri povezani sa režimom u Sjevernoj Koreji izveli su najveću pljačku u istoriji kriptovaluta, ukravši čak 6,3 milijarde dolara sa platforme Bajnens i to koristeći samo jedan laptop.

Hakeri ukrali 6,3 milijarde dolara sa platforme Binance: Detalji pljačke Izvor: Shutterstock/Yalcin Sonat

Najveća svjetska platforma za trgovinu kriptovalutama, Bajnens, pretrpjela je nezapamćen sajber-udar u kom je otuđeno čak 6,3 milijarde dolara u digitalnoj imovini, prenosi BBC. Iz kompanije uvjeravaju korisnike da će sami nadoknaditi sav izgubljen novac, naglasivši da su uz podršku partnerskih mreža uspjeli da zamrznu gotovo polovinu ukradenih sredstava.

Preliminarni interni nalazi ukazuju na to da je do bezbjednosnog proboja došlo preko hakovanog laptopa jednog od inženjera, preko kog je napadač uspio da izvuče basnoslovne sume.

Trag vodi ka ozloglašenim hakerima Kim Džong Una

Analitička kuća za sajber-bezbjednost TRM labs, koja u istragama primjenjuje vještačku inteligenciju, saopštila je uz visok stepen uvjerenosti da iza napada stoji grupa Trejder-trejtor, povezana sa vlastima u Sjevernoj Koreji. Ova pljačka daleko nadmašuje dosadašnji rekord iz 2025. godine, kada je sa mjenjačnice Bajbit nestalo 1,5 milijardi dolara.

Glavni analitičar agencije TRM labs, Ari Redbord, izjavio je za BBC da je riječ o istorijskoj prekretnici sa kakvom se kripto-sektor nikada ranije nije suočio, upozorivši da hakeri i dalje drže ogroman plijen pod kontrolom i da potraga za novcem tek počinje.

Iz rukovodstva Bajnensa nisu ulazili u detalje o umiješanosti Pjongjanga, već su naveli samo to da u saradnji sa policijom rade na identifikaciji i privođenju odgovornih.

Obustavljene isplate, sačuvane milijarde

Napad je pogodio globalnu platformu Bajnens.kom, dok ogranak Bajnens Ju-Es, namijenjen isključivo američkom tržištu, nije kompromitovan. Suosnivačica i jedna od čelnih figura kompanije, Ji He, potvrdila je da su isplate privremeno zamrznute radi sigurnosti korisnika, zahvalivši partnerima na hitnoj pomoći.

U operaciju spasavanja odmah su uskočile platforme Teder i Serkl, koje su zajednički blokirale oko 2,4 milijarde dolara povezanih sa pljačkom.

Prvi čovjek Serkla, Džeremi Aler, potvrdio je stopiranje više od 800 miliona dolara u valuti Ju-Es-Di-Si, dok je čelnik Tedera, Paolo Ardoino, saopštio da je njegova kuća zaključala oko 1,6 milijardi dolara u valuti Ju-Es-Di-Ti kako bi zaštitila tržište.

Uključio se i Trampov projekat, berze u slobodnom padu

U sprečavanje odliva ukradenih sredstava uključila se i platforma Vorld liberti fajnenšel, kripto-poduhvat povezan sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom i njegovom porodicom, dok su iz konkurentske mjenjačnice Koinbejz poručili da njihovi sistemi rade bez problema.

Zanimljivo je da su nezavisni stručnjaci uočili sumnjiva prebacivanja novca nekoliko sati prije nego što je Bajnens zvanično alarmirao javnost.

Bajnens, osnovan u Kini 2017. godine, broji više od 300 miliona registrovanih korisnika i čuva imovinu veću od 160 milijardi dolara. Vijest o istorijskoj krađi momentalno je gurnula cijelo tržište u debeli minus, bitkoin je potonuo za više od četiri procenta, a osjetan pad zabilježili su i eterijum i solana.

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Tagovi

kriptovalute hakeri pljačka

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