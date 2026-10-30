Najveća kripto pljačka u istoriji: Hakeri svukli 6,3 milijarde dolara za 20 minuta, pa napravili kobnu grešku

U najvećoj pljački kriptovaluta u istoriji sa svjetske menjačnice Bajnens ukradeno je 6,3 milijarde dolara za samo 20 minuta.

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Sjevernokorejski hakeri najvjerovatnije stoje iza najveće krađe kriptovaluta u istoriji, u kojoj je sa Bajnensa, najveće svjetske mjenjačnice kriptovaluta, ukradeno 6,3 milijarde dolara.

Najveći dio novca nestao je za samo 20 minuta, a novi nalazi stručnjaka za sajber bezbjednost upućuju na hakersku grupu Trejder Trejtor, povezanu sa sjevernokorejskim režimom, objavio je Rojters.

Američka kompanija TRM Labs navodi da sa visokim stepenom sigurnosti napad pripisuje upravo toj grupi. Do sličnog zaključka došla je i kompanija Čejnanalisis, dok je Eliptik otkrio veze sa ranijim krađama za koje su takođe osumnjičeni sjevernokorejski hakeri.

Iako američke vlasti i Bajnens još nisu zvanično potvrdili identitet napadača, nalazi više nezavisnih bezbjednosnih kompanija upućuju na istu sjevernokorejsku hakersku grupu. Trejder Trejtor se već dovodi u vezu sa nekim od najvećih kriptokrađa, uključujući napad na mjenjačnicu Bajbit 2025. godine, u kojem je ukradeno oko 1,5 milijardi dolara.

Ukrali milijarde za samo 20 minuta

Prema analizi TRM Labsa, napadači su sa Bajnensovih digitalnih novčanika na deset različitih blokčejn mreža prebacili približno 6,36 milijardi dolara. Većina transakcija izvedena je tokom samo 20 minuta u četvrtak uveče.

Istražitelji su utvrdili da su pripreme trajale najmanje 36 sati. Hakeri su najprije izveli nekoliko manjih probnih transakcija kako bi provjerili da li njihov sistem funkcioniše, a zatim pokrenuli glavni napad.

Analiza pokazuje da su uspjeli da preuzmu kontrolu nad infrastrukturom koja odobrava prenose kriptovaluta. To im je omogućilo izdavanje naloga kojima je novac sa Bajnensovih novčanika prebacivan na adrese pod njihovom kontrolom.

Bajnens je prvobitno objavio da je napad vjerovatno započeo kompromitovanjem laptopa jednog od njegovih inženjera. Naknadna istraga, međutim, otkrila je dodatne tačke proboja.

„Ovo je bio složen napad i činimo sve što možemo u saradnji sa policijskim organima kako bismo ga rasvijetlili“, poručili su iz Bajnensa.

Kompanija tvrdi da zasad nema dokaza o krađi privatnih ključeva digitalnih novčanika. Dokazi vode ka sjevernokorejskoj grupi Trejder Trejtor. Stručnjaci su otkrili nekoliko konkretnih veza sa Sjevernom Korejom.

TRM Labs je utvrdio da način pripreme i sprovođenja napada odgovara metodama grupe Trejder Trejtor, koja se specijalizovala za krađe velikih količina kriptovaluta.

Ista grupa povezana je sa napadom na mjenjačnicu Bajbit u februaru 2025. godine, kada je ukradeno oko 1,5 milijardi dolara. Američki FBI tada je zvanično pripisao napad Sjevernoj Koreji.

Posebno važan dokaz pronašla je kompanija Čejnanalisis. Njeni istražitelji su utvrdili da je dio novca ukradenog sa Bajnensa počeo da se miješa sa sredstvima iz ranijeg napada na mjenjačnicu Bitget, koji se takođe pripisuje sjevernokorejskim hakerima.

Kompanija Eliptik potvrdila je da je dio ukradenih sredstava završio na adresi koja je već bila povezana sa tim napadom.

Stručnjaci ističu i sličnosti u načinu proboja. Trejder Trejtor je poznat po napadima na zaposlene u kriptokompanijama, korišćenju zlonamjernog softvera i temeljnoj pripremi prije samog izvlačenja novca.

Sjevernokorejske hakerske grupe već godinama sprovode velike krađe kriptovaluta. Prema američkim i međunarodnim istražiteljima, tako pribavljen novac jedan je od izvora finansiranja režima Kim Džong Una, uključujući njegove vojne i nuklearne programe.

Sjeverna Koreja se nalazi pod sveobuhvatnim međunarodnim sankcijama koje ograničavaju njen pristup svjetskom finansijskom sistemu.

Kriptovalute joj omogućavaju pribavljanje sredstava mimo uobičajenih bankarskih kanala, iako istražitelji mogu da prate transakcije na javno dostupnim blokčejn mrežama.

Tom Robinson, suosnivač Eliptika, rekao je za Vajerd (Wired) da bi, ukoliko se potvrdi odgovornost Sjeverne Koreje, samo ova krađa gotovo udvostručila ukupnu vrijednost kriptovaluta koje je režim dosad ukrao.

Dio novca možda nikada neće biti vraćen

Bajnens i njegovi partneri uspjeli su brzo da zamrznu približno tri milijarde dolara ukradene imovine, uglavnom u stabilnim kriptovalutama, čiji izdavaoci mogu da blokiraju transakcije.

Međutim, veliki dio preostalog novca nalazi se u bitkoinu, iteru i drugim kriptovalutama koje nije moguće jednostavno zamrznuti.

Eliptik procjenjuje da je oko 3,3 milijarde dolara ostalo van domašaja takvih mjera. Taj novac se može zaustaviti ukoliko završi na mjenjačnici koja sarađuje sa istražiteljima, ali ne postoji centralno tijelo koje može direktno da blokira transakcije.

Istražitelji upozoravaju da napadači koriste hiljade automatizovanih transakcija kako bi prikrili kretanje sredstava. Čejnanalisis navodi da se susreće sa dosad neviđenim obrascima prikrivanja novčanih tokova, što bi moglo dodatno da oteža povraćaj ukradene imovine.

U istragu uključeni FBI i američka Tajna služba

Prema pisanju Rojtersa, Bajnens sarađuje sa istražnim organima širom svijeta, uključujući FBI i američku Tajnu službu, koja pored zaštite američkih državnih zvaničnika istražuje i finansijski kriminal.

Iz Bajnensa su poručili da će gubitke pokriti sopstvenim sredstvima i rezervnim fondom, kao i da imovina korisnika ostaje bezbjedna, javlja Index.

Riječ je o ubjedljivo najvećoj poznatoj krađi kriptovaluta u istoriji. Dosadašnji rekord držao je napad na Bajbit iz 2025. godine.

Dok istražitelji pokušavaju da pronađu i blokiraju preostale milijarde, nalazi više nezavisnih analitičkih kompanija sve snažnije upućuju na istog počinioca: sjevernokorejsku hakersku grupu Trejder Trejtor.

(Mondo)