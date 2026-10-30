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Desetine hiljada na ulicama Italije: Studenti i radnici traže veće plate i bolje javne usluge

Desetine hiljada na ulicama Italije: Studenti i radnici traže veće plate i bolje javne usluge

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
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Desetine hiljada ljudi, uglavnom studenata i radnika, izašlo je na ulice gradova širom Italije sa zahtjevom za većim platama i boljim javnim uslugama, protestujući zbog rastućih troškova života i protiveći se povećanju potrošnje na vojsku.

Protesti u Italiji: Desetine hiljada studenata i radnika traže veće plate Izvor: Alessandro Bremec / Zuma Press / Profimedia

Sindikat USB pozvao je na jednodnevni generalni štrajk, a protesti su planirani u više od 40 gradova Italije.

Demonstracije, koje su uslijedile nakon sukoba početkom ovog mjeseca u kojima su se demonstranti tukli sa policijom, pljačkali prodavnice i vandalizovali imovinu, bile su uglavnom mirne.

Međutim, u Torinu je policija upotrijebila vodeni top da bi potisnula studente i ljevičarske aktiviste koji su se približili kordonima ispred zgrade prefekture.

U Rimu je velika kolona prošla blizu Koloseuma, a demonstranti su rekli da tu planiraju da postave šatore i ostanu tokom vikenda. Oni su zapalili nekoliko kanti za smeće koje su postavili na ulice.

U Milanu su demonstranti marširali gradskom obilaznicom prije nego što su završili marš ispred Politehničkog univerziteta.

U Đenovi je oko 15.000 lučkih radnika, studenata i drugih demonstranata ušlo u gradsku luku.

Talas protesta zahvatio je evropske zemlje, uključujući Francusku, Španiju, Belgiju i Albaniju, izazvan nezadovoljstvom građana, prvenstveno rastom troškova života.

(Mondo)

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Italija protesti

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