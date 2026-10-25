Na protestima u Tirani povrijeđene četiri osobe, uključujući policajce i demonstrante. Sukobi su izbili zbog nezadovoljstva obrazovanjem.
Na protestima u Tirani danas su povrijeđene četiri osobe - dva policajca i dva demonstranta, saopštilo je albansko Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite.
Navodi se da je jedan demonstrant zadržan na Traumatološkoj klinici, a jedan policajac u bolnici "Majka Tereza", prenosi albanski Juronjuz.
Žestoki sukobi na ulicama Tirane: Letjele kamenice i suzavac, povrijeđena policija i demonstranti
Do sukoba policije i demonstranata došlo je ispred Ministartva obrazovanja Albanije kada su učesnici protesta počeli da bacaju kamenice na policajce, koji su uzvratili suzavcem kako bi rastjerali okupljene.
U Albaniji se 13 dan održavaju protesti koje predvode studenti, a koji su počeli zbog nezadovoljstva stanjem u obrazovanju, visokim troškovima studiranja i slabim mogućnostima zapošljavanja mladih, ali su prerasli u šire demonstracije protiv vlade albanskog premijera Edija Rame, uz zahtjeve za njegovu ostavku.
Rama je nekoliko puta pozivao na dijalog ali su demonstranti to odbili.
(Mondo.rs)