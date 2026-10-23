Nastavljaju se neredi u Albaniji: Demonstranti protestovali ispred kabineta Edija Rame, policija koristila vodene topove

Deseti dan protesta u Tirani obilježile su tenzije ispred kabineta Edija Rame, gdje su demonstranti gađali policiju kamenjem, a ona odgovorila vodenim topovima.

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U glavnom gradu Albanije, Tirani, sinoć su nastavljeni protesti ispred kabineta albanskog premijera Edija Rame u kojima učestvuju građani i studenti, a policija je intervenisala prskajući vodu na demonstrante, koji su se privremeno udaljili, a zatim pregrupisali, prenijela je agencija Tačno.

Policija je sinoć rastjerala demonstrante, nakon minimalnih incidenata 10. dana demonstracija, prenosi "Albanijan post", dodajući da je protest ispred kabineta premijera bio praćen tenzijama pri čemu su demonstranti bacali kamenje na policiju, a policajci odgovarali vodenim topovima.

Prethodno je, oko 19 časova sinoć, grupa mladih ljudi, obučenih u crno i sa maskama, pomjerila kamene klupe ispred Raminog kabineta na kojima je on ostavio pozivnice na dijalog, i formirala je blokadu ispred cisterne sa vodom parkirane u blizini zgrade gdje se nalazi kabinet.

Violent clashes between police and protesters rocked Albania's capital Tirana, as student-led demonstrations against the government of Prime Minister Edi Rama continued for a sixth day https://t.co/oiQAGH2MR1 https://t.co/JloLJ6jWHC — Reuters (@Reuters)October 19, 2026

Protest se odvijao tokom cijelog dana u četvrtak, prvo ispred Parlamenta, a zatim na bulevaru ispred kabineta premijera. Studenti i građani su zahtijevali ostavku premijera Edija Rame, dok su tokom večeri zabilježeni trenuci napetosti između grupe demonstranata i policije.

Protest mladih počeo je juče u 9.00 sati ispred parlamenta, gdje je sat vremena kasnije počela plenarna sjednica.

Demonstranti su više sati protestovali ispred prostorija Parlamenta, nakon čega su marširali do Ramine kancelarije.

U albanskom parlamentu juče je održana prva plenarna sjednica poslije dvonedjeljne pauze, a obilježili su je napeta atmosfera, prekidanje govornika, fizički sukobi poslanika, podizanje stolica na stolove i usvajanje zakonskih prijedloga za vrijeme protesta poslanika opozicije.

Vidi opis Nastavljaju se neredi u Albaniji: Demonstranti protestovali ispred kabineta Edija Rame, policija koristila vodene topove Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Adnan Beci / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Olsi Shehu / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Armend NIMANI / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Albanski parlament je na jučerašnjoj sjednici usvojio šest nacrta zakona i jedan nacrt odluke.

Studenti su najavili još jedan protest ispred zgrade kabineta premijera za sutra, 24. oktobar.

U pozivu na protest pod sloganom "U subotu svi na trg!", koji je objavljen na društvenim mrežama, navodi se da će na skupu učestvovati i dijaspora.

(Mondo.rs)