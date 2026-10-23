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Nastavljaju se neredi u Albaniji: Demonstranti protestovali ispred kabineta Edija Rame, policija koristila vodene topove

Nastavljaju se neredi u Albaniji: Demonstranti protestovali ispred kabineta Edija Rame, policija koristila vodene topove

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Deseti dan protesta u Tirani obilježile su tenzije ispred kabineta Edija Rame, gdje su demonstranti gađali policiju kamenjem, a ona odgovorila vodenim topovima.

Protesti u Albaniji deseti dan Izvor: Zilos/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

U glavnom gradu Albanije, Tirani, sinoć su nastavljeni protesti ispred kabineta albanskog premijera Edija Rame u kojima učestvuju građani i studenti, a policija je intervenisala prskajući vodu na demonstrante, koji su se privremeno udaljili, a zatim pregrupisali, prenijela je agencija Tačno.

Policija je sinoć rastjerala demonstrante, nakon minimalnih incidenata 10. dana demonstracija, prenosi "Albanijan post", dodajući da je protest ispred kabineta premijera bio praćen tenzijama pri čemu su demonstranti bacali kamenje na policiju, a policajci odgovarali vodenim topovima.

Prethodno je, oko 19 časova sinoć, grupa mladih ljudi, obučenih u crno i sa maskama, pomjerila kamene klupe ispred Raminog kabineta na kojima je on ostavio pozivnice na dijalog, i formirala je blokadu ispred cisterne sa vodom parkirane u blizini zgrade gdje se nalazi kabinet.

Protest se odvijao tokom cijelog dana u četvrtak, prvo ispred Parlamenta, a zatim na bulevaru ispred kabineta premijera. Studenti i građani su zahtijevali ostavku premijera Edija Rame, dok su tokom večeri zabilježeni trenuci napetosti između grupe demonstranata i policije.

Protest mladih počeo je juče u 9.00 sati ispred parlamenta, gdje je sat vremena kasnije počela plenarna sjednica.

Demonstranti su više sati protestovali ispred prostorija Parlamenta, nakon čega su marširali do Ramine kancelarije.

U albanskom parlamentu juče je održana prva plenarna sjednica poslije dvonedjeljne pauze, a obilježili su je napeta atmosfera, prekidanje govornika, fizički sukobi poslanika, podizanje stolica na stolove i usvajanje zakonskih prijedloga za vrijeme protesta poslanika opozicije.

Albanski parlament je na jučerašnjoj sjednici usvojio šest nacrta zakona i jedan nacrt odluke.

Studenti su najavili još jedan protest ispred zgrade kabineta premijera za sutra, 24. oktobar.

U pozivu na protest pod sloganom "U subotu svi na trg!", koji je objavljen na društvenim mrežama, navodi se da će na skupu učestvovati i dijaspora.

(Mondo.rs)

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Albanija protesti Tirana demonstracije

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