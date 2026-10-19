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Sukob demonstranata i policije ispred pravoslavne crkve u Tirani: Dramatični snimci nasilja (Video)

Sukob demonstranata i policije ispred pravoslavne crkve u Tirani: Dramatični snimci nasilja (Video)

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Protesti u Tirani eskalirali su u žestoke sukobe na ulicama i u dvorištu Hrama Vaskrsenja Hristovog, zbog čega se hitno oglasila i Pravoslavna crkva Albanije.

Sukob demonstranata i policije ispred pravoslavne crkve u Tirani Izvor: Armend NIMANI / AFP / Profimedia

Sukobi policije i demonstranata na ulicama Tiraneeskalirali su u opšti haos, a najnoviji dramatični snimci prikazuju pripadnike policije kako se u panici povlače pod naletom demonstranata.

Pripadnici snaga bezbjednosti zasuti su improvizovanim zapaljivim napravama, plastičnim flašama napunjenim gorivom i obmotanim vatrometima.

Dok demonstranti ocjenjuju da je situacija u Albaniji alarmantna i traže ostavku premijera Edija Rame, kritičari ukazuju da je najavljeni bonus od 2.500 evra dodatno podstakao policijsku brutalnost na ulicama.

Povodom dramatičnih snimaka sa crkvenog posjeda, zvanično se oglasila i Autokefalna pravoslavna crkva Albanije, izražavajući duboku zabrinutost i pozivajući na hitno poštovanje vjerskih objekata.

"Crkva Vaskrsenja Hristovog je sveto mjesto molitve i obavljanja svetih službi, gdje se promoviše kultura mira. Nakon snimaka događaja u dvorištu crkve u Tirani, izražavamo zabrinutost i pozivamo na poštovanje naših svetinja. One nikada ne smiju postati prostor za sukobe i obračune", poručili su u saopštenju.

Iz Crkve su apelovali na sve učesnike da se distanciraju od nasilja i da se rješenje napete situacije potraži kroz dijalog. Talas nemira u albanskoj prestonici traje od 13. oktobra, a tenzije na ulicama ne jenjavaju.

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Albanija Tirana protesti

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