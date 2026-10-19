Sedmog dana protesta u Albaniji ponovo su izbili sukobi demonstranata i policije, dok su u Kurbinu bačeni Molotovljevi kokteli koji su izazvali požar na zgradi opštine.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U Tirani je, sedmog dana protesta, danas došlo do novog sukoba demonstranata i policije ispred Ministarstva obrazovanja Albanije, prenosi agenija Tačno.

Do sukoba je došlo kada su učesnici protesta počeli da bacaju flaše i kamenje na policiju, koja je uzvratila suzavcem, piše albanski Juronjuz.

Vidi opis Haos u Albaniji ne prestaje, demonstranti zapalili zgradu opštine: Policija uzvratila suzavcem i vodenim topovima Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Adnan Beci / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Olsi Shehu / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Armend NIMANI / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Nakon toga, demonstranti su napustili područje u blizini Ministarstva obrazovanja i podijelili se u dve grupe.

U međuvremenu, na mesto događaja su raspoređeni jedna cisterna sa vodom i dva policijska kombija, a Albanijan post piše da je policija upotrebila vodene topove kako bi rasterala demonstrante.

Protesti se održavaju i u drugim albanskim gradovima, a situacija je eskalirala i u Kurbinu gdje su demonstranti bacali Molotovljeve koktele od kojih je plamen zahvatio zgradu opštine i gdje je policija morala da primeni silu kako bi odbila učesnike protesta.

Okupljanja i marševi održani su i u nekoliko drugih gradova u zemlji, kao što su Leža, Valona, Elbasan i Skadar, gdje su neki srednjoškolci i mladi bojkotovali nastavu kako bi se pridružili protestima.

U Mirditi, u području Rubik, demonstranti su palili gume na ulici.

Do not forget how it started and how it continued for 136 days. These youth gave the regime enough time to reflect, but they were mocked. Today is Day 142 of #FlamingoRevolution. Over 180 professors have signed a letter supporting the protest and demanding the removal of PM Rama https://t.co/XXauh2ZhCZ — Tirana Report (@Tirana_Report)October 19, 2026

Šef Delegacije Evropskog parlamenta za odnose s Albanijom, Marko Tarkvinio, i stalni izvjestilac za tu zemlju, Andreas Šider osudili su nasilje, napade na institucije i oštećenje imovine, istovremeno pozivajući na suzdržanost i dijalog.

U Albaniji se već sedmi dan održavaju protesti koje predvode studenti, a koji su počeli zbog nezadovoljstva stanjem u obrazovanju, visokim troškovima studiranja i slabim mogućnostima zapošljavanja mladih, ali su prerasli u šire demonstracije protiv vlade albanskog premijera Edija Rame, uz zahtjeve za njegovu ostavku.

Ranije danas premijer Albanije Edi Rama rekao je da je spreman na dijalog sa svima i u bilo koje vrjeme, ali ne i sa političkim snagama koje podržavaju nasilje i najavio je oštre mjere protiv svih koji su umiješani u nasilje tokom protesta.

O tome šta je zajedničko talasima protesta koji su zahvatili Evropu pročitajte u našoj odvojenoj vijesti.