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Haos u Albaniji ne prestaje, demonstranti zapalili zgradu opštine: Policija uzvratila suzavcem i vodenim topovima

Haos u Albaniji ne prestaje, demonstranti zapalili zgradu opštine: Policija uzvratila suzavcem i vodenim topovima

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Sedmog dana protesta u Albaniji ponovo su izbili sukobi demonstranata i policije, dok su u Kurbinu bačeni Molotovljevi kokteli koji su izazvali požar na zgradi opštine.

Demonstranti zapalili zgradu opštine u Albaniji Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U Tirani je, sedmog dana protesta, danas došlo do novog sukoba demonstranata i policije ispred Ministarstva obrazovanja Albanije, prenosi agenija Tačno.

Do sukoba je došlo kada su učesnici protesta počeli da bacaju flaše i kamenje na policiju, koja je uzvratila suzavcem, piše albanski Juronjuz.

Nakon toga, demonstranti su napustili područje u blizini Ministarstva obrazovanja i podijelili se u dve grupe.

U međuvremenu, na mesto događaja su raspoređeni jedna cisterna sa vodom i dva policijska kombija, a Albanijan post piše da je policija upotrebila vodene topove kako bi rasterala demonstrante.

Protesti se održavaju i u drugim albanskim gradovima, a situacija je eskalirala i u Kurbinu gdje su demonstranti bacali Molotovljeve koktele od kojih je plamen zahvatio zgradu opštine i gdje je policija morala da primeni silu kako bi odbila učesnike protesta.

Okupljanja i marševi održani su i u nekoliko drugih gradova u zemlji, kao što su Leža, Valona, Elbasan i Skadar, gdje su neki srednjoškolci i mladi bojkotovali nastavu kako bi se pridružili protestima.

U Mirditi, u području Rubik, demonstranti su palili gume na ulici.

Šef Delegacije Evropskog parlamenta za odnose s Albanijom, Marko Tarkvinio, i stalni izvjestilac za tu zemlju, Andreas Šider osudili su nasilje, napade na institucije i oštećenje imovine, istovremeno pozivajući na suzdržanost i dijalog.

U Albaniji se već sedmi dan održavaju protesti koje predvode studenti, a koji su počeli zbog nezadovoljstva stanjem u obrazovanju, visokim troškovima studiranja i slabim mogućnostima zapošljavanja mladih, ali su prerasli u šire demonstracije protiv vlade albanskog premijera Edija Rame, uz zahtjeve za njegovu ostavku.

Ranije danas premijer Albanije Edi Rama rekao je da je spreman na dijalog sa svima i u bilo koje vrjeme, ali ne i sa političkim snagama koje podržavaju nasilje i najavio je oštre mjere protiv svih koji su umiješani u nasilje tokom protesta.

O tome šta je zajedničko talasima protesta koji su zahvatili Evropu pročitajte u našoj odvojenoj vijesti.

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Albanija protesti

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