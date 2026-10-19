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Nakon pljački i nereda tokom vikenda: Uvedena osmočasovna zabrana javnih okupljanja u Marseju

Nakon pljački i nereda tokom vikenda: Uvedena osmočasovna zabrana javnih okupljanja u Marseju

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Vlasti Marseja uvele su osmočasovnu zabranu javnih okupljanja i demonstracija u tom francuskom gradu.

Uvedena osmočasovna zabrana javnih okupljanja u Marseju Izvor: Ibrahim Ezzat / AFP / Profimedia

U ukazu gradskih vlasti navedeno je da su javna okupljanja zabranjena danas od podne do 20.00 časova, prenio je Rojters.

Zabrana je uvedena zbog nasilja i pljačkanja na protestima tokom vikenda.

Protesti u Francuskoj prerasli su u nerede u subotu, 17. oktobra, pri čemu je zapaljena jedna gradska kuća, pljačkane su prodavnice, a zgrade prekrivene grafitima dok su se grupe nasilnika sukobljavale sa policijom u mnogim gradovima.

Osim toga, došlo je do novih sukoba u Parizu i Marseju, gdje je policija za razbijanje demonstracija intervenisala da bi spriječila pokušaje pljačke preduzeća.

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Tagovi

Marsej Francuska protesti

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