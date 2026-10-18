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"Francuska gori, zatvorite granice dok ne bude kasno": Tramp uputio upozorenje francuskim vlastima

"Francuska gori, zatvorite granice dok ne bude kasno": Tramp uputio upozorenje francuskim vlastima

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se povodom nasilnih protesta u Francuskoj i uputio oštro upozorenje tamošnjim vlastima.

Tramp o neredima u Francuskoj: Imigracija je uništila zemlju Izvor: NBC Youtube printscreen/9 News Australia Youtube printscreen

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da je Francuska na udaru posljedica imigracije i pozvao francuske vlasti da zatvore granice i preuzmu kontrolu nad situacijom, upozorivši da bi u suprotnom moglo da bude prekasno.

"Francuska gori! Imigracija ljudi iz potpuno drugačijeg svijeta, ljudi sa mržnjom u srcu, uništila je tu nekada veliku zemlju. Zatvorite granice i preuzmite kontrolu, prije nego što bude prekasno!", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Širom Francuske u subotu je izbilo nasilje tokom najnovijeg talasa demonstracija protiv loših uslova u školama i visokih troškova života, prenijela je agencija Tačno.

Francuska vlada je saopštila da je došlo do "eskalacije nasilja" procjenjujući da je oko 550.000 ljudi izašlo na ulice francuskih gradova.

Francuski premijer Sebastijen Lekorni rekao je da je u nemirima širom Francuske uhapšeno 1.200 demonstranata i povrijeđeno oko 150 policajaca.

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Donald Tramp Francuska protesti

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