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Prva reakcija Rusije nakon zaustavljanja sankcija: Putinova desna ruka nahvalila odluku Trampa

Prva reakcija Rusije nakon zaustavljanja sankcija: Putinova desna ruka nahvalila odluku Trampa

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Specijalni izaslanik Putina pohvalio Trampovo ukidanje sankcija Rusiji.

Stigla prva reakcija Rusije na Trampovo ukidanje sankcija Izvor: photoibo/Noamgalai/HMP-Berlin/Shutterstock

Američki predsjednik Donald Tramp iznenadio je danas cijeli svijet kada je saopštio da suspenduje novi paket sankcija ka Ruskoj Federaciji, a stigla je u međuvremenu i prva reakcija iz Rusije, piše "Rojters". Specijalni izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, Kiril Dmitrijev, naveo je da je ovo "važan i istorijski trenutak".

"Suspendovanje Grejemovog zakona od strane Trampove administracije je važan i zaista istorijski trenutak", napisao je Dmitrijev na svom "Telegram" kanalu.

On je takođe naveo da ekonomska saradnja Rusije i Sjedinjenih Država zadovoljava interese obje zemlje i da doprinosi globalnoj ekonomskoj stabilnosti. Apelovao je na dijalog umjesto sankcija.

"Umjesto sankcija i konfrontacije, potreban nam je dijalog, obostrano korisna saradnja i zajednička odgovornost za globalnu stabilnost", dodao je Dmitrijev.

Da podsjetimo, američki predsjednik Donald Tramp je danas ukinuo sankcije protiv Rusije - zvaničnika, banaka i organizacija - koje je trebalo da stupe na snagu sutra, u nedjelju 18. oktobra. Novi paket sankcija je bio planiran u skladu sa novim zakonom o sankcijama protiv Rusije.

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Tagovi

Donald Tramp sankcije Rusija

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