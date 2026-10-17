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Tramp zaustavio uvođenje novih sankcija i carina Rusiji: Izuzeća ostaju na snazi do daljeg

Tramp zaustavio uvođenje novih sankcija i carina Rusiji: Izuzeća ostaju na snazi do daljeg

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Predsjednik SAD Donald Tramp suspendovao je do daljeg uvođenje novih sankcija i carina Rusiji predviđenih takozvanim Grejemovim zakonom.

Tramp zaustavio uvođenje novih sankcija i carina Rusiji Izvor: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

"Izuzeća opisana u podiocima ovog poglavlja ostaju na snazi dok državni sekretar, ministar finansija i predstavnik za trgovinu ne ocijene da su prikladni dalji postupci", navedeno je u ukazu američkog predsjednika.

Tramp je 18. septembra potpisao zakon koji omogućuje uvođenje novih sankcija i carina Rusiji.

Američki predsjednik ranije je potpisao ukaz u kojem se protivi uvođenju sankcija ruskim zvaničnicima, bankama i organizacijama na osnovu Grejemovog zakona.

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Tagovi

Rusija SAD Donald Tramp

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