Tramp zaustavio uvođenje novih sankcija i carina Rusiji: Izuzeća ostaju na snazi do daljeg

Predsjednik SAD Donald Tramp suspendovao je do daljeg uvođenje novih sankcija i carina Rusiji predviđenih takozvanim Grejemovim zakonom.

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"Izuzeća opisana u podiocima ovog poglavlja ostaju na snazi dok državni sekretar, ministar finansija i predstavnik za trgovinu ne ocijene da su prikladni dalji postupci", navedeno je u ukazu američkog predsjednika.

Tramp je 18. septembra potpisao zakon koji omogućuje uvođenje novih sankcija i carina Rusiji.

Američki predsjednik ranije je potpisao ukaz u kojem se protivi uvođenju sankcija ruskim zvaničnicima, bankama i organizacijama na osnovu Grejemovog zakona.