Putin i Tramp razgovarali telefonom o ratu u Ukrajini i sastanku Putina sa Trampovim izaslanicima.
Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp razgovarali su danas telefonom o aktuelnoj situaciji u ratu u Ukrajini i sastanku Putina sa Trampovim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom prethodnog vikenda u Moskvi, prenosi "Skaj Njuz". Njihov telefonski sastanak je trajao nešto više od sat vremena.
Savjetnik ruskog predsjednika Putina, Jurij Ušakov, je saopštio svega par detalja o telefonskom razgovoru. Glavna tema je svakako bila aktuelna situacija u ratu u Ukrajini.
"Razgovor dvojice predsjednika bio je veoma otvoren, iskren i konstruktivan. Donald Tramp jasno je zagovarao ideju brzog okončanja sukoba, što bi odmah otvorilo impresivne i dalekosežne perspektive za potpunu obnovu odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Rusije", ocijenio je kvalitet razgovora Ušakov.
Razgovarali Putin i Tramp: Telefonski poziv trajao duže od sat vremena
Putin je iznio svoju verziju završetka rata u Ukrajini. Objasnio je Trampu da Rusija mora da napreduje na frontu i da ostvari zacrtane ciljeve svoje takozvane "specijalne vojne operacije".
Dogovorili su se da ostanu u kontaktu kako bi u narednom periodu nastavili da razgovaraju o ovoj temi. Više detalja o detaljima razgovora trenutno nije poznato.