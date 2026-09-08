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Razgovarali Putin i Tramp: Telefonski poziv trajao duže od sat vremena

Razgovarali Putin i Tramp: Telefonski poziv trajao duže od sat vremena

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Putin i Tramp razgovarali telefonom o ratu u Ukrajini i sastanku Putina sa Trampovim izaslanicima.

Telefonski razgovor Putina i Trampa: Prvi detalji sastanka Izvor: Shutterstock/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY

Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp razgovarali su danas telefonom o aktuelnoj situaciji u ratu u Ukrajini i sastanku Putina sa Trampovim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom prethodnog vikenda u Moskvi, prenosi "Skaj Njuz". Njihov telefonski sastanak je trajao nešto više od sat vremena.

Savjetnik ruskog predsjednika Putina, Jurij Ušakov, je saopštio svega par detalja o telefonskom razgovoru. Glavna tema je svakako bila aktuelna situacija u ratu u Ukrajini.

"Razgovor dvojice predsjednika bio je veoma otvoren, iskren i konstruktivan. Donald Tramp jasno je zagovarao ideju brzog okončanja sukoba, što bi odmah otvorilo impresivne i dalekosežne perspektive za potpunu obnovu odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Rusije", ocijenio je kvalitet razgovora Ušakov.

Putin je iznio svoju verziju završetka rata u Ukrajini. Objasnio je Trampu da Rusija mora da napreduje na frontu i da ostvari zacrtane ciljeve svoje takozvane "specijalne vojne operacije".

Dogovorili su se da ostanu u kontaktu kako bi u narednom periodu nastavili da razgovaraju o ovoj temi. Više detalja o detaljima razgovora trenutno nije poznato.

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