Putin i Tramp razgovarali telefonom o ratu u Ukrajini i sastanku Putina sa Trampovim izaslanicima.

Izvor: Shutterstock/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY

Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp razgovarali su danas telefonom o aktuelnoj situaciji u ratu u Ukrajini i sastanku Putina sa Trampovim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom prethodnog vikenda u Moskvi, prenosi "Skaj Njuz". Njihov telefonski sastanak je trajao nešto više od sat vremena.

Savjetnik ruskog predsjednika Putina, Jurij Ušakov, je saopštio svega par detalja o telefonskom razgovoru. Glavna tema je svakako bila aktuelna situacija u ratu u Ukrajini.

"Razgovor dvojice predsjednika bio je veoma otvoren, iskren i konstruktivan. Donald Tramp jasno je zagovarao ideju brzog okončanja sukoba, što bi odmah otvorilo impresivne i dalekosežne perspektive za potpunu obnovu odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Rusije", ocijenio je kvalitet razgovora Ušakov.

Vidi opis Razgovarali Putin i Tramp: Telefonski poziv trajao duže od sat vremena Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 16 16 / 16

Putin je iznio svoju verziju završetka rata u Ukrajini. Objasnio je Trampu da Rusija mora da napreduje na frontu i da ostvari zacrtane ciljeve svoje takozvane "specijalne vojne operacije".

Dogovorili su se da ostanu u kontaktu kako bi u narednom periodu nastavili da razgovaraju o ovoj temi. Više detalja o detaljima razgovora trenutno nije poznato.