Od predsjednika do Green Lanterna: "Zauzeo" Mjesec, a Bijela kuća ima novu superherojsku verziju Trampa

Tramp poručio „Mjesec je naš“, a Bijela kuća objavila AI video u kojem američki predsjednik postaje Green Lantern.

Izvor: Joshua Sukoff / Shutterstock.com

Američki predsjednik Donald Tramp izazvao je pažnju objavama na društvenoj mreži Truth Social, gdje je uz fotografiju Mjeseca napisao „Mjesec je naš“, dok je Bijela kuća potom objavila i video generisan vještačkom inteligencijom u kojem je prikazan kao superheroј Green Lantern.

Tramp je na Truth Socialu objavio uvećanu fotografiju Mjeseca sa Zemljom u pozadini i uz nju dodao simbol američke zastave.

BREAKING: President Trump declares the Moon is a U.S. territory.pic.twitter.com/BfG1obnxd3 — Polymarket (@Polymarket)September 6, 2026

U posebnoj objavi predstavio je i novu službenu uniformu američkih Svemirskih snaga. Uniforma je sivo-crna, a čine je sako sa okovratnikom boje uglja, pantalone sa crnim kaišem, crne čizme i kapa.

Space Force just might get a uniform that looks like it means business.



Trump dropped the next-gen service dress: space gray, black boots, delta on the collar, inspired by the discipline of Starship Troopers and built for the guys guarding the high ground. No soft office…pic.twitter.com/GkpqRJp26I — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman)September 6, 2026

Kako je navedeno u objavi, dizajn je inspirisan funkcionalnošću uniformi iz filma Starship Troopers, ali je prilagođen „čuvarima svemirskog domena“.

Bijela kuća objavila AI video

Bijela kuća je na društvenoj mreži X objavila video generisan vještačkom inteligencijom u kojem Tramp iz "prstena moći" emituje zelenu svjetlost.

Video je inspirisan stripovima izdavača DC Comics i njihovom Green Lantern Corps, intergalaktičkom policijskom organizacijom iz stripova.

„U najsvjetlijem danu, u najcrnjoj noći, nijedno zlo mom oku neće pobjeći. Neka se oni koji štuju moć zla čuvaju moje snage... svjetlosti Green Lantern-a!“

U AI videu Tramp vrti zeleni prsten moći, iz kojeg emituje zelenu svjetlost kojom zaustavlja imigraciju.

In brightest day, in blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power... Green Lantern's light!pic.twitter.com/mXWr0zeyLC — The White House (@WhiteHouse)September 7, 2026

U drugoj sceni prikazan je kako istu svjetlost usmjerava iznad industrijskog pejzaža sa natpisom „Američka proizvodnja“.

Objava Bijele kuće izazvala je brojne reakcije korisnika društvenih mreža.

„Jesu li oni ozbiljni?“, upitao je jedan korisnik.

Drugi je napisao: „Službeni profil vlade Sjedinjenih Država upravo je objavio Green Lantern AMV. Istorija će ovo zabilježiti.“

Treći korisnik kratko je poručio: „Hej, jeste li vi tamo dobro? Stvari postaju pomalo čudne.“