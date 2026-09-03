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Tramp razmatra kraj rata u Iranu, savjetnici upozoravaju na posljedice za republikance

Tramp razmatra kraj rata u Iranu, savjetnici upozoravaju na posljedice za republikance

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Donald Tramp privatno razmatra mogućnost završetka rata u Iranu, dok ga saradnici upozoravaju da bi eskalacija mogla ugroziti republikance na izborima.

Tramp razmatra kraj rata u Iranu: Savjetnici upozoravaju na izbore Izvor: Shutterstock

Predsjednik SAD Donald Tramp privatno razgovara sa svojim visokorangiranim pomoćnicima o mogućnosti proglašenja kraja operacije u Iranu, javio je "Vol strit džurnal", pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike.

Prema pisanju lista, iako Tramp, navodno, govori da daje prednost ideji o završetku sukoba, on i dalje vjeruje da će iranske vlasti pod ekonomskim pritiskom ili "pasti" ili će okončati svoj nuklearni program.

U tekstu se ističe da pomoćnici upozoravaju Trampa da bi eskalacija sukoba sa Iranom mogla da ugrozi izglede republikanaca na izborima u novembru, ali da američki predsjednik ne razmatra posljedice povezane sa izborima kada donosi odluke o ratu.

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Tagovi

Donald Tramp SAD Iran

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