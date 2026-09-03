logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tramp zadovoljan što su Hari i Megan napustili SAD: "Da sam ja kralj ne bih ih primio nazad"

Tramp zadovoljan što su Hari i Megan napustili SAD: "Da sam ja kralj ne bih ih primio nazad"

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Donald Tramp rekao je da mu je drago što su princ Hari i Megan Markl napustili SAD i vratili se u Veliku Britaniju, poručivši da ih on ne bi primio nazad.

Tramp o Hariju i Megan: “Drago mi je što su napustili SAD, ne bih ih primio nazad” Izvor: Amy Katz/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da mu je drago što su princ Hari i Megan Markl napustili SAD i vratili se u Veliku Britaniju, dodajući da ih on, da je član britanske kraljevske porodice, ne bi ponovo prihvatio.

“Drago mi je zbog toga. Nisam bio njihov obožavalac”, rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu Bijele kuće, nedjelju dana nakon što su Hari i njegova supruga napustili dom u Montecitu u Kaliforniji i preselili se u Britaniju.

Tramp je kritikovao njihov odnos prema kraljevskoj porodici, posebno prema kraljici Elizabeti Drugoj i kralju Čarlsu Trećem.

"Smatrao sam da su se prema kraljevskoj porodici odnosili s nepoštovanjem. Nije mi se to dopadalo. Nije mi se dopadao način na koji se ona ponašala. Smatrao sam da nije poštovala kraljicu i kralja Čarlsa", rekao je američki predsjednik.

Hari i Megan sada se ponovo nastanjuju u Velikoj Britaniji, šest godina nakon što su je napustili i preselili se u SAD, usljed sukoba sa kraljevskom porodicom i njihovih javnih kritika monarhije.

Hari je tokom novijih posjeta Velikoj Britaniji djelimično popravio odnose sa ocem, kraljem Čarlsom Trećim, koji se liječi od raka. Ipak, prema navodima medija, i dalje je u lošim odnosima sa starijim bratom, princom Vilijamom, koji je prvi u redu za britanski tron, kao i sa njegovom suprugom Kejt Midlton.

Tramp, koji je i ranije javno kritikovao Megan, rekao je da bi on postupio drugačije da je bio na mjestu članova kraljevske porodice.

"Možda sam drugačiji. Ja ih ne bih primio nazad. Da sam ja dio kraljevske porodice, ne bih ih primio nazad", rekao je Tramp.

(MONDO/France24)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Donald Tramp Princ Hari Megan Markl

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA