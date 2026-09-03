Tramp zadovoljan što su Hari i Megan napustili SAD: "Da sam ja kralj ne bih ih primio nazad"

Donald Tramp rekao je da mu je drago što su princ Hari i Megan Markl napustili SAD i vratili se u Veliku Britaniju, poručivši da ih on ne bi primio nazad.

Izvor: Amy Katz/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da mu je drago što su princ Hari i Megan Markl napustili SAD i vratili se u Veliku Britaniju, dodajući da ih on, da je član britanske kraljevske porodice, ne bi ponovo prihvatio.

“Drago mi je zbog toga. Nisam bio njihov obožavalac”, rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu Bijele kuće, nedjelju dana nakon što su Hari i njegova supruga napustili dom u Montecitu u Kaliforniji i preselili se u Britaniju.

Tramp je kritikovao njihov odnos prema kraljevskoj porodici, posebno prema kraljici Elizabeti Drugoj i kralju Čarlsu Trećem.

"Smatrao sam da su se prema kraljevskoj porodici odnosili s nepoštovanjem. Nije mi se to dopadalo. Nije mi se dopadao način na koji se ona ponašala. Smatrao sam da nije poštovala kraljicu i kralja Čarlsa", rekao je američki predsjednik.

Hari i Megan sada se ponovo nastanjuju u Velikoj Britaniji, šest godina nakon što su je napustili i preselili se u SAD, usljed sukoba sa kraljevskom porodicom i njihovih javnih kritika monarhije.

Hari je tokom novijih posjeta Velikoj Britaniji djelimično popravio odnose sa ocem, kraljem Čarlsom Trećim, koji se liječi od raka. Ipak, prema navodima medija, i dalje je u lošim odnosima sa starijim bratom, princom Vilijamom, koji je prvi u redu za britanski tron, kao i sa njegovom suprugom Kejt Midlton.

Tramp, koji je i ranije javno kritikovao Megan, rekao je da bi on postupio drugačije da je bio na mjestu članova kraljevske porodice.

"Možda sam drugačiji. Ja ih ne bih primio nazad. Da sam ja dio kraljevske porodice, ne bih ih primio nazad", rekao je Tramp.

(MONDO/France24)