Bakingemska palata potvrdila je u petak, 10. jula, da su kralj Čarls i kraljica Kamila ugostili vojvodu i vojvotkinju od Saseksa, kao i princa Arčija i princezu Lilibet u Hajgrouv Hausu.

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Princ Hari, Megan Markl i njihovo dvoje djece sastali su se danas sa kraljem Čarlsom i kraljicom Kamilom na privatnom porodičnom okupljanju u Velikoj Britaniji.

Bakingemska palata potvrdila je u petak, 10. jula, da su kralj Čarls i kraljica Kamila ugostili vojvodu i vojvotkinju od Saseksa, kao i princa Arčija i princezu Lilibet u Hajgrouv Hausu, privatnoj seoskoj rezidenciji britanskog monarha u Glosterširu.

Palata je saopštila da je riječ o privatnom porodičnom susretu, zbog čega fotografije neće biti objavljene, niti će biti saopšteno više detalja.

Prema navodima stranih medija, Megan Markl je sa decom doputovala iz Evrope, gde je porodica prethodno boravila na odmoru.

Vidi opis Princ Hari i Megan sa djecom posjetili kralja Čarlsa: Prvi susret između dede i unuka poslije 4 godine Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kola SULAIMON / AFP / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Taidgh Barron / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Instagram printcreen / extratv Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: JLPPA / Bestimage / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: - / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Prvi susret poslije četiri godine

Ovo je bio prvi lični susret princa Arčija (7) i princeze Lilibet (5) sa njihovim dedom, kraljem Čarlsom (77), poslije četiri godine.

Hari i Megan sa djecom žive u Kaliforniji otkako su se 2020. godine povukli sa dužnosti aktivnih članova britanske kraljevske porodice. Arči i Lilibet poslednji put su boravili u Velikoj Britaniji u junu 2022. godine, kada su sa roditeljima prisustvovali obeležavanju Platinastog jubileja kraljice Elizabete Druge, ali se tada nisu pojavljivali na javnim događajima.

Megan i djeca stigli naknadno

Porodica je prethodnih dana ljetovala u Evropi, dok je princ Hari 6. jula sam doputovao u Veliku Britaniju kako bi prisustvovao nizu humanitarnih događaja, među kojima je i početak odbrojavanja do Inviktus igara 2027. godine u Birmingemu.

Iako je prvobitno bilo najavljeno da će mu se Megan i deca pridružiti u Britaniji, planovi su dovedeni u pitanje zbog bezbjednosnih razloga. Kasnije je potvrđeno da će Hari doputovati sam u London, ali je ostavljena mogućnost da mu se porodica pridruži van glavnog grada.

(24sedam / MONDO)