Bakingemska palata odbila je danas da komentariše planirano putovanje porodice Saseks.

Izvor: KGC-178

Vojvoda od Saseksa, princ Hari, mogao bi da dovede svoju porodicu u Ujedinjeno Kraljevstvo prvi put poslije četiri godine, kako bi prisustvovao proslavi povodom jednogodišnjeg odbrojavanja do Invictus Games 2027. u Birmingemu.

Djeca nisu lično vidjela svog dedu, kralja Čarlsa Trećeg, još od njihovog posljednjeg putovanja u Veliku Britaniju u junu 2022. godine, tokom proslave Platinastog jubileja kraljice Elizabete Druge.

Vojvotkinja nije boravila na dužem putovanju u Ujedinjenom Kraljevstvu još od sahrane pokojne kraljice u septembru te godine, osim povremenih usputnih zadržavanja u Londonu tokom inostranih turneja.

Provjeraju se bezbjednosni protokoli

Navodi se da je Hari zadovoljan bezbjednosnim aranžmanima za posjetu sredinom jula i da sada planira da Arči, koji ima sedam godina, i Lilibet, koja ima pet godina, krenu na ovo putovanje iz Kalifornije.

Princ se vidio sa svojim ocem samo dva puta u posljednje dvije godine i vjeruje se da još uvijek čeka odluku o tome na kakve bezbjednosne mjere on i njegova porodica imaju pravo u Velikoj Britaniji.

Vidi opis Hari i Megan stižu u Veliku Britaniju: Zbog skandala ih godinama nije vidio Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imageplotter / Avalon / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Various/POOL supplied by Splash News / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: i-Images / Eyevine / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Various/POOL supplied by Splash News / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: JOHN STILLWELL / AFP / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Bakingemska palata odbila je danas da komentariše planirano putovanje porodice Saseks, ali Daily Mail saznaje da kraljevski pomoćnici sva pitanja bezbjednosti smatraju nadležnošću Ministarstva unutrašnjih poslova (Home Office), za koje se vjeruje da se približava odluci o Harijevoj žalbi.

Jedan od poslovnih saradnika 41-godišnjeg vojvode sa sedištem u Los Anđelesu tvrdio je da je došlo do preokreta između Harija i Čarlsa u posljednjim mjesecima.

(Mondo.rs)