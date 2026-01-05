logo
Korak ka pomirenju: Princ Hari priželjkuje susret kralja Čarlsa sa Arčijem i Lilibet

Korak ka pomirenju: Princ Hari priželjkuje susret kralja Čarlsa sa Arčijem i Lilibet

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Princ Hari i kralj Čarls već godinama nisu u dobrim odnosima.

Princ Hari priželjkuje susret kralja Čarlsa sa Arčijem i Lilibet Izvor: Peter MacDiarmid / Shutterstock Editorial / Profimedia

Princ Hari je u lošim odnosima sa ocem i bratom već godinama. Sa kraljem Čarlsom III je prije nekoliko mjeseci napravio korak ka pomirenju kada su se sastali u Londonu, a sada se nada da će otići korak dalje.

Tenzije u odnosima između princa Harija i njegovog oca, kralja Čarlsa III i brata princa Vilijama traju već nekoliko godina.

Međutim, Hari i njegov otac su napravili jedan važan korak kada su se sastali u Londonu nakon što se 18 mjeseci nisu uopšte vidjeli ni čuli, a sada se očekuje šta su naredni koraci koji će dovesti do njihovog eventualnog pomirenja.

Kako tvrde prijatelji princa Harija, on očajnički želi da njegov otac, kralj Čarls III dođe u njegovu i Meganinu vilu u Montesitu 2026. godine kako bi vidio svoje unuke.

Čarls i princ Vilijam će u aprilu odvojeno putovati u SAD u okviru putovanja radi revitalizacije ključnog trgovinskog sporazuma koji je američki predsjednik Donald Tramp stavio na "pauzu".

Vojvoda od Saseksa se nada da će kralj odvojiti vrijeme iz svog zauzetog rasporeda da provede vrijeme sa šestogodišnjim Arčijem i četvorogodišnjom Lilibet, objavio je list The Sun.

Pretpostavlja se da ih Čarls nije vidio od juna 2022. godine kada je bila proslava Platinastog jubileja kraljice Elizabete II. Harijev dugogodišnji spor oko ukidanja njegove policijske zaštite koju su finansirali poreski obveznici tokom boravka u Velikoj Britaniji spriječio ga je da putuje sa svojom djecom.

A s obzirom na to da je kralj patio od lošeg zdravlja dok se borio sa rakom, putovanje u suprotnom smjeru nije bilo moguće. Međutim, prošlog mjeseca, monarh je u video poruci bez presedana otkrio da će njegovo liječenje raka biti značajno smanjeno u Novoj godini.

Njegovo Veličanstvo je ranije podijelilo da mu je bolest dijagnostikovana u februaru 2024. godine nakon što je primljen u bolnicu zbog uvećane prostate. Ali od kada mu je dijagnoza postavljena prije 22 mjeseca, dobio je veliki podsticaj u borbi sa rakom, opisujući to kao "lični blagoslov" - i povećanje mogućnosti ponovnog susreta sa Harijem.

Pored toga, sada izgleda da je princ dobio svoju bitku za obnavljanje svog 24-časovnog obezbjeđenja, prema izvorima bliskim Saseksima.

(Glossy/ MONDO)

