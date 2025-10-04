Princ Vilijam govorio o djetinjstvu, pa pomenuo i Harija

Princ Vilijam se nije nikada javno izjašnjavao o sukobu sa bratom, zato su svi bili iznenađeni kada ga je spomenuo u emisiji "Nevoljni putnik".

Prinčevi Hari i Vilijam već godinama su u lošim odnosima. Braća su počela da se udaljuju jedan od drugog otprilike nakon Harijevog vjenčanja sa Megan Markl 2018. godine, a u godinama je njihov sukob samo eskalirao.

Njihov odnos se još više pogoršao kada su se princ Hari i Megan povukli kao članovi kraljevske porodice 2020. godine i preselili u Kanadu, pa u SAD.

Princa Vilijama je pogodilo što je Hari javno iznosio detalje iz njihovog privatnog života, što u intervjuu kod Opre Vinfri, što u biografiji "Rezerva" i Netfliks dokumentarcu "Hari i Megan".

Nikada se nije javno izjašnjavao o svemu izrečenom, ali je jasno da su odnosi između njih dvojice veoma narušeni i da godinama ne pričaju. Prema pisanju medija, nisu čak ni jednu riječ razmijenili na sahrani kraljice Elizabete II 2023. godine i krunisanju kralja Čarlsa III naredne godine.

Konačno spomenuo Harija

Zato je bilo neobično što je Vilijam uopšte spomenuo svog mlađeg brata tokom pojavljivanja u seriji Judžina Levija "Nevoljni putnik".

Princ Vilijam je priznao da su Hari i on imali teško odrastanje kao pripadnici kraljevske porodice, a on se ovim nadovezao na odgovor šta misli o tome što će njegov sin, 12-godišnji princ Džordž jednog dana postati kralj.

"Očigledno je da želim da stvorim svijet u kome je moj sin ponosan na ono što radimo, svijet i posao koji zaista utiče na živote ljudi na bolje", kaže on.

"Uz to, nadam se da se nećemo vratiti nekim praksama iz prošlosti, sa kojima smo Hari i ja morali da odrastamo - i učiniću sve što mogu da se pobrinem da se toj situaciji ne vratimo unazad", kaže Vilijam,

Raduje se promjenama

Vilijam kaže da definitivno planira da "promijeni" stvari za svoju djecu.

"Promjena zauvijek. I ja to prihvatam i uživam u toj promjeni — ne plašim je se. To je ono što me uzbuđuje, ideja da mogu da donesem neke promjene. Ne previše radikalne promjene, ali promjene za koje mislim da moraju da se dogode", nastavlja on.

Da li je Vilijam ovim mislio i na drastične promjene u porodičnim odnosima i da ne želi da se vrati nekim praksama koje su dovele do raskola u porodici, ostaje nam da vidimo.

Podsjetimo, princ Hari je u maju za BBC ove godine rekao da bi "volio da se pomiri sa svojom porodicom". Prošlog mjeseca, Hari se sastao sa ocem, kraljem Čarlsom u Londonu, ali se nije vidio sa bratom.

Kensingtonska palata je objavila da je Vilijam bio zauzet kraljevskim obavezama tokom cijele posjete svog brata, uništavajući svaku nadu u pomirenje između njih dvojice. Kako pišu britanski mediji, Vilijama muči nepovjerenje u brata i snahu, jer svaki privatni porodični razgovor bi mogao da bude iskorišćen javno ili da bude iskorišćen za komercijalne projekte.

