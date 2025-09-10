Kralj Čarls se sastaje sa otuđenim sinom Harijem: Sve oči svijeta uprte u Veliku Britaniju

Sve oči svijeta uprte su u Veliku Britaniju i u kraljevsku porodicu, naročito zbog poljuljanih odnosa prethodnih godina.

Izvor: FACUNDO ARRIZABALAGA/EPA

Princ Hari i kralj Čarls ponovo su se sastali. To je prvi put da su se otac i sin sreli uživo još od februara 2024. godine, nekoliko dana nakon što je kralj Čarls, 76, otkrio da se liječi od neimenovanog oblika raka.

Princ Hari, viđen je kako automobilom stiže u Clarence House, kraljevu rezidenciju u Londonu, oko 17:20 po lokalnom vremenu 10. septembra.

Ovako je nekada izgledao princ Hari:

Posjeta princa Harija Britaniji

Vojvoda od Saseksa vratio se u Veliku Britaniju 8. septembra kako bi pružio podršku nekim od svojih ključnih dobrotvornih organizacija i inicijativa. Po dolasku u domovinu, Hari je odao počast kraljici Elizabeti na treću godišnjicu njene smrti 8. septembra, a zatim prisustvovao dodjeli nagrada WellChild Awards. Sljedećeg dana otputovao je u Notingem, oko 210 kilometara sjeverno od Londona, kako bi istakao rad koji se tamo sprovodi za mlade ljude.

Otac i sin našli su se danas u Londonu. Hari je posjetio Centar za istraživanje povreda od eksplozija na Imperijal koledžu u Londonu, dok je kralj viđen kako se ukrcava u avion iz Škotske, gdje je posljednjih nedjelja boravio u dvorcu Balmoral, u prijestonicu.

Značajan trenutak za kraljevsku porodicu

Ovaj susret predstavlja važan trenutak za oca i sina, kog mnogi nazivaju "otuđenim članom kraljevske porodice". Ljudi bliski princu Hariju rekli su za magazin PEOPLE da kralj Čarls nije odgovarao na njegove pozive, a poruke su ostajale nepročitane.

Hari je izrazio želju da započne korake ka pomirenju, rekavši za BBC News u maju da bi volio da dođe do "pomirenja“. Takođe je priznao da su neki od njegovih poteza u prethodnim godinama, uključujući i pisanje autobiografije „Spare“, otežali članovima njegove porodice da razgovaraju sa njim.

(MONDO)