Princ Hari se vraća u Veliku Britaniju: Da li će konačno doći do pomirenja s ocem i bratom?

Hari je posljednji put bio u svojoj domovini u maju ove godine.

Britanski princ Hari stiže u Ujedinjeno Kraljevstvo 8. septembra, na treću godišnjicu smrti bake, kraljice Elizabete II, kako bi učestvovao na ceremoniji dodjele nagrada humanitarne organizacije. Hari od raskida sa kraljevskom porodicom 2020. godine živi u Kaliforniji. U domovini će učestvovati na ceremoniji 20. godišnjice nagrada WellChild, kako stoji na sajtu te organizacije koja pomaže bolesnoj djeci.

Hari je sedamnaest godina pokrovitelj te organizacije, a tokom događaja 8. septembra sastajaće se sa teško bolesnom djecom i njihovim porodicama, kao i predati nagradu "djetetu koje inspiriše". "Osjećam se privilegovanim što mogu da učestvujem na nagradama WellChild", rekao je Hari.

Radi na pomirenju?

Njegov povratak u Ujedinjeno Kraljevstvo sigurno će ponovo pokrenuti nagađanja o pomirenju sa kraljevskom porodicom, piše agencija France Presse. Hari je u maju u razgovoru za BBC rekao da želi da se pomiri sa ocem, kraljem Čarlsom III. Isti mjesec, 40-godišnji princ je posljednji put viđen u domovini, gdje je stigao zbog sudskog saslušanja o njegovoj bezbjednosti.

"Mail on Sunday" je u julu objavio fotografije sastanka kraljevih i Harijevih savjetnika, što je protumačeno kao prvi korak ka pomirenju. Kraljica Elizabeta II umrla je 8. septembra 2022. godine u svojoj škotskoj rezidenciji Balmoral. Princ Vilijam i princ Hari posljednji put su viđeni zajedno nekoliko dana kasnije u dvorcu Vindzor.

Razdor između Harija i kraljevske porodice dodatno se zaoštrio početkom 2023. godine, kada je princ objavio svoje memoare, u kojima je posebno kritikovao svog brata i princezu Kejt.

