Princ Hari nije želio da vidi samo oca: U Londonu tražio sastanak sa još jednim bitnim članom porodice

Princ Hari nije želio da vidi samo oca: U Londonu tražio sastanak sa još jednim bitnim članom porodice

0

Princ Hari susreo se sa kraljem Čarlsom prvi put nakon dvije godine.

Princ Hari se sreo sa kraljem Čarlsom Izvor: Angela Weiss / AFP / Profimedia

Iako se princ Hari već vratio u Montecito, njegov nedavni boravak u Britaniji i dalje izaziva veliku pažnju. U Londonu je proveo četiri dana, tokom kojih je prisustvovao događajima koji mu imaju posebno lično značenje. Među njima i dodjeli nagrada WellChild Awards, a onda je dao ekskluzivan intervju za jedan magazin.

Pogledajte fotografije kraljevske porodice:

Nakon toga, 12. septembra otputovao je u Ukrajinu, a zatim se vratio u Los Anđeles. Iako je imao mnogo obaveza, Hari je uspio da se sretne sa ocem, kraljem Čarlsom, prvi put poslije skoro dvije godine, ali i da obavi još jednu ličnu, emotivnu posjetu. Kako je otkriveno u najnovijoj epizodi podkasta "A Right Royal Podcast", izvor je potvrdio da je Hari, iako nije prisustvovao sahrani vojvotkinje od Kenta, privatno otišao u Kensingtonsku palatu kako bi "lično odao poštu i izrazio saučešće" vojvodi od Kenta.

"Bilo mu je milo da ponovo vidi porodicu, prijatelje i saradnike", dodao je izvor blizak vojvodi.

"Jedino mu je žao što nije mogao da ostane duže i vidi još ljudi, ali sastanci u Ukrajini bili su planirani odavno i bilo mu je važno da lično prisustvuje radu Fondacije Invictus Games i napretku projekta Superhumans."

"Cijela posjeta se doživjela kao veliki uspjeh. Njegova strast prema pokroviteljstvima i stvarima do kojih mu je stalo uopšte nije oslabila, već sada jedva čeka da se vrati i uradi još više", dodao je isti izvor.

U nastavku epizode, voditeljke Andrea Kamano i Emili Neš analizirale su Harijevu posjetu, od toga ko je organizovao njegov besprijekoran raspored, do sastanka sa kraljem Čarlsom i mogućih sljedećih koraka za porodicu Saseks.

Pogledajte još fotografija prica Harija:

(Glossy/ MONDO)

Tagovi

Princ Hari

