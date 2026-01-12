Uhapšena rijaliti zvijezda koja tvrdi da je bila ljubavnica princa Harija: Završila u pritvoru na Majorci

Ketrin Omani odbila je da plati račun u poznatom hotelu na Majorci.

Bivša ljubavnica princa Harija uhapšena je zbog navoda da je napustila luksuzni hotel na Majorci bez plaćanja računa od oko 500 funti, prenosi The Sun.

Rijaliti zvijezda Ketrin Omani (53) zadržana je juče zbog sumnje na prevaru, nakon što je menadžer hotela obavijestio policiju o gostu koji je pobjegao bez plaćanja. Optužena je da je napustila hotel sa tri zvjezdice "Plajas del Rej" u popularnom ljetovalištu Santa Ponsa, a da nije platila 550 evra (475 funti) za boravak od devet dana. Portparol Civilne garde jutros je potvrdio hapšenje.

Ketrin, koja se hvali strastvenim avanturama koje je imala sa princem Harijem, juče se pojavila pred sudijom u glavnom gradu Majorke, Palmi.

Prema navodima lista "Ultima Hora", bivša zvijezda rijalitija "Real Housewives of DC" navodno je rezervisala boravak u hotelu karticom na kojoj "nije bilo sredstava“. Jutros nije bilo odmah jasno da li je svjedočila pred sudom i pokušala da ponudi objašnjenje za ono što se dogodilo.

Fotografisana je kako juče oko 19 sati izlazi iz sudske ćelije, u pratnji pripadnika Civilne garde, kako bi otišla u sudnicu na saslušanje koje je održano iza zatvorenih vrata. Dizajnerka enterijera se pred sudom pojavila pod prezimenom iz prethodnog braka.

Nakon puštanja iz pritvora nije dala nikakav komentar, a još uvijek nije poznato ni gdje je uhapšena. Njen advokat je jutros izjavio da nije pročitao medijske izvještaje o hapšenju svoje klijentkinje i da neće davati izjave bez njene saglasnosti.

Ketrin je u novembru 2022. govorila o dvomjesečnoj avanturi koju tvrdi da je imala sa Harijem 2006. godine, nakon što ga je upoznala u jednom baru. Ona je za "The Sun on Sunday" rekla da je odlučila da progovori jer nije mislila da će se ta kratka veza pojaviti u njegovim memoarima "Spare".

"Bilo je jasno da on nije bio nevin kada smo se upoznali. Imao je 21 godinu i bio je veoma samouvjeren. Bio je odličan poljubac i očigledno je znao šta radi. Podigao me je sa poda na način na koji to nijedan muškarac prije ili poslije nije, i Hari je znao kako da tretira ženu. Bio je vrlo pažljiv, strastven, divan i potpuni džentlmen“, rekla je Ketrin tada.

Navodeći da je Harija zvala "beba“ jer je imao naviku da liže lizalice, Ketrin, koja danas ima troje djece, rekla je: "Vjerujem da je uživao u mom društvu, jer sam ja malo starija i mudrija i nisam kao dvadesetogodišnjaci ili bilo ko s kim je on inače provodio vrijeme. Imala sam strpljenja da saslušam šta govori i dam mu neke životne savjete. Hari je bio okružen mladim ženama koje bi mu se bacale u naručje, a mislim da je tražio nešto dublje i značajnije sa nekim mudrijim. Možda je zato mene smatrao privlačnom. Nisam shvatala kolika je razlika u godinama jer mi to nije bilo važno.“

Prema Ketrininim riječima, veza se ubrzo ugasila nakon što su se nekoliko puta sreli, iako je rekla da su ostali "prijateljski nastrojeni“ kada su se ponovo sreli 2009. godine na polo meču.

