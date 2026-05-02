Mala burma, prozivka na račun tasta, haos oko vjenčanice: Ovo su skandali sa vjenčanja Kejt Midlton i princa Vilijama

Princ i princeza od Velsa danas slave petnaestu godišnjicu braka. Njihovo vjenčanje je bilo bajkovito, ali ipa nije baš sve išlo po planu.

Princ i princeza od Velsa, Kejt Midlton i Vilijam, danas slave 15 godina braka. Njih dvoje su se zakleli jedno drugom na vječnu ljubav 29. aprila 2011.

Taj, nevjerovatno lep dan u Londonu, ipak nije prošao bez neugodnih trenutaka, a njihova godinšnjica je "zgodna" prilika da se prisjetimo nekih od njih.

Princ Vilijam je zaboravio da otpusti ručnu kočnicu

Ovaj zabavan incident zadesio je najstarijeg sina kralja Čarlsa III na dan njegovog vjenčanja zbog nervoze. Nakon ceremonije vjenčanja Kejt i Vilijama u Vestminsterskoj opatiji, par su dočekali milioni oduševljenih obožavalaca koji su ispunili ulice Londona. Zatim su otišli u Bakingemsku palatu, gdje je kraljica Elizabeta II priredila prijem u njihovu čast.

Kada je došlo vrijeme za polazak, princ Vilijam i Kejt su se popeli u Čarlsov starinski Aston Martin (dobio ga je na poklon od svoje majke, Elizabete II, za svoj 21. rođendan). Princ Vilijam je zatražio očevu dozvolu da koristi baš ovaj automobil. Nakon što ju je dobio, princ je sjeo za volan, ali je zaboravio da otpusti ručnu kočnicu dok je vozio. To je kasnije izazvalo probleme sa automobilom.

Ispostavilo se da je mladin prsten premali

Tokom vjenčanja u opatiji, princ Vilijam je trebalo da stavi velški zlatni vjerenčki prsten na Kejtin prst. U tom ključnom trenutku shvatili su da je prsten premali. To je bilo zato što je Kejt smršala dan prije venčanja i zamolila je zlatara da smanje veličinu prstena kako ne bi visio.

"Kejt je zamolila Vartski, kompaniju koja je napravila prsten, da ga umanje za broj kako ne bi skliznuo", rekao je izvor blizak paru za publikaciju. Ali izgleda da je ipak pretjerao, pa je prsten na kraju bio mali.

Srećom, princ je uspio da završi zadatak i stavi prsten na Kejtin prst, ali je morao dobro da se potrudi.

Zbrka oko vjenčanice

Haljinu boje slonovače napravila je od satena i čipke dizajnerka Sara Barton (tadašnja kreativna direktorka Aleksandra Mekvina). Njen šlep je bio dugačak skoro 2,7 metara, što je predstavljalo određene izazove. Kada je Katarina izlazila iz vagona koji je stigao u opatiju, mučila se da izvuče šlep. Princ Vilijam nije mogao da pomogne, držao je Kejtinu ruku i posmatrao.

Bračni zavjeti nisu bili potpuni

Kada je nadbiskup Kenterberijski, dr Rouan Vilijams, pitao mladu na vjenčanju Kejt i Vilijama: "Ketrin Elizabet, da li uzimaš ovog čovjeka?", ona je jedva čujno promrmljala: "Da".

Vilijam joj je potom stavio vjenčani prsten na prst, a ona je izgovorila svoje zavjete, obećavajući da će "voleti i brinuti", ali je izostavila zavjet da će slušati svog muža.

Uzgred, prva osoba koja je prekršila ovaj zavjet bila je Vilijamova majka, princeza Dajana, 1981. godine, kada se udala za princa Čarlsa. Izostavila je reč "poslušati" iz svog zavjeta, što je bio prvi takav slučaj u britanskoj monarhiji.

Vilijamova šala o tastu, Majklu Midltonu

Kejt je graciozno prošetala dugim prolazom Vestminsterske opatije pored gostiju, ruku pod ruku sa svojim ocem, Majklom. Kada je stigla do oltara, princ Vilijam je već čekao. Onda se mladoženja neočekivano našalio na račun njenog oca, Majkla Midltona:

"Trebalo bi da organizujemo mali porodični događaj", rekao je Vilijam svom tastu, napisala je Kejti Nikol u svojoj knjizi iz 2013. godine "Kejt: Buduća kraljica".

Ali ovo nije bio "mali porodični događaj", već ceremonija koju je navodno pratilo dvije milijarde ljudi širom svijeta, a 1.900 gostiju je prisustvovalo samoj Vestminsterskoj opatiji.

Od vjenčanja, Kejt i Vilijam su tri puta postali roditelji, a u budućnosti će postati novi kralj i kraljica Velike Britanije.

