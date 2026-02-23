Princ Vilijam i Kejt Midlton na crvenom tepihu 3 dana nakon hapšenja strica: Uslijedilo neprijatno pitanje pred svima

Kejt Midlton i princ Vilijam na dodjeli BAFTA nagrada nakon skandala sa stricem Endruom.

Izvor: TOLGA AKMEN/EPA

Princ Vilijam i Kejt Midlton blistali su na dodjeli BAFTA nagrada, tri dana nakon hapšenja Vilijamovog ujaka, princa Endrua.

Tri dana nakon što je Endru uhapšen u Sandringhamu na svoj 66. rođendan, princ i princeza od Velsa iznenadili su obožavaoce u Londonu u nedjelju, 22. februara, na godišnjoj dodjeli nagrada posvećenoj filmu. Vilijam je nosio somotski bordo sako, dok je Kejt bila u dugoj roze haljini.

Na crvenom tepihu, koji je bio zatvoren za kraljevski par, Kejt i Vilijam su upitani: "Da li je monarhija ugrožena?"

Ovo je prvi put poslije tri godine da su princ Vilijam i princeza Kejt zajedno prisustvovali BAFTA dodjeli nagrada. Iako redovno podržavaju događaj, posljednji put su zajedno šetali crvenim tepihom 2023. godine.

Par nije prisustvovao prošle godine, dok je Vilijam 2024. bio sam, izražavajući žaljenje što njegova supruga nije mogla da prisustvuje zbog dijagnoze i liječenja od raka.

Kao predsjednik Britanske akademije za film i umjetnost, Vilijam je trebao da uručio Doni Lengli, predsjednici NBC Universal Entertainment, BAFTA Fellowship Award, najvišu čast Akademije, za njen izuzetan doprinos filmu. Događaj je vodio škotski glumac i voditelj Alan Kaning.

Vjeruje se da su princ i princeza od Velsa veći dio prethodne nedjelje proveli sa svojom djecom koji su bili na školskom raspustu. Proveli su vrijeme u njihovoj seoskoj rezidenciji, na istom kraljevskom imanju gdje je Endru živio.

Pojavljivanje para na britanskoj verziji Oskara, slijedi nakon što su drugi članovi kraljevske porodice nastavili sa javnim događajima nakon Endruovog hapšenja. Samo nekoliko sati nakon objave vijesti, kralj Čarls održao je audijenciju i pojavio se na Londonskoj nedjelji mode dok je kraljica Kamila prisustvovala koncertu i sastala se sa muzičarima u Londonu.

(Kurir / MONDO)