Fotografija uhapšenog bivšeg princa Endrua osvanula na zidu Luvra (Foto)

Viralna fotografija bivšeg princa Endrua, snimljena nakon saslušanja u Norfolku, osvanula je na zidu Luvra zahvaljujući aktivistima kampanje "Svi mrze Ilona".

Izvor: JULIEN WARNAND/EPA

Viralna fotografija osramoćenog Endrua Mauntbatena-Vindzora, snimljena dok su ga odvozili iz policijske stanice u Norfolku, osvanula je ni manje ni više nego u pariskom Luvru.

Za ovaj neočekivani potez zaslužni su aktivisti britanske političke kampanje "Svi mrze Ilona", koji su u nedjelju izložili kontroverznu fotografiju sa Endruom Mauntbatenom-Vindzorom na zidu ove čuvene galerije.

Fotografija prikazuje bivšeg britanskog princa pogrbljenog na zadnjem sjedištu Rendž Rovera, odmah nakon što je proveo 11 dugih sati u policijskom pritvoru na stanici Ejlšam. Fotografija je nastala nakon njegovog hapšenja u četvrtak na imanju Sandringem zbog sumnje na zloupotrebu javnog položaja.

Bivši vojvoda od Jorka suočava se sa ozbiljnim optužbama da je slao povjerljive vladine dokumente osramoćenom finansijeru i osuđenom pedofilu Džefriju Epstinu dok je bio specijalni trgovinski izaslanik između 2001. i 2011. godine.

Mejlovi koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD u januaru ove godine navodno pokazuju da je upravo on dijelio povjerljive izvještaje sa svojih službenih putovanja sa Epstinom.

Prijeti mu izbacivanje iz nasljedne loze

Policijska pretraga njegove bivše rezidencije, Rojal Lodž, je i dalje u toku. Opsežna istraga dolazi u trenutku kada Dauning strit navodno ozbiljno razmatra uklanjanje bivšeg princa iz kraljevske linije nasljeđivanja.

Endru je trenutno osmi u redu za britanski prijesto, a njegovo uklanjanje predstavljalo bi najznačajniju promjenu u liniji nasljeđivanja od abdikacije kralja Edvarda VIII.

Ovaj istorijski potez zahtijevao bi poseban akt Parlamenta, a Dauning strit bi takođe morao da obezbijedi saglasnost 14 drugih zemalja Komonvelta, uključujući Jamajku, Kanadu i Australiju. Prema posljednjim informacijama, svaka promjena zakona morala bi da sačeka formalni zaključak policijske istrage.