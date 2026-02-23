logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Fotografija uhapšenog bivšeg princa Endrua osvanula na zidu Luvra (Foto)

Fotografija uhapšenog bivšeg princa Endrua osvanula na zidu Luvra (Foto)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Viralna fotografija bivšeg princa Endrua, snimljena nakon saslušanja u Norfolku, osvanula je na zidu Luvra zahvaljujući aktivistima kampanje "Svi mrze Ilona".

Fotografija poniženog endrua okačena u luvru Izvor: JULIEN WARNAND/EPA

Viralna fotografija osramoćenog Endrua Mauntbatena-Vindzora, snimljena dok su ga odvozili iz policijske stanice u Norfolku, osvanula je ni manje ni više nego u pariskom Luvru.

Za ovaj neočekivani potez zaslužni su aktivisti britanske političke kampanje "Svi mrze Ilona", koji su u nedjelju izložili kontroverznu fotografiju sa Endruom Mauntbatenom-Vindzorom na zidu ove čuvene galerije.

Fotografija prikazuje bivšeg britanskog princa pogrbljenog na zadnjem sjedištu Rendž Rovera, odmah nakon što je proveo 11 dugih sati u policijskom pritvoru na stanici Ejlšam. Fotografija je nastala nakon njegovog hapšenja u četvrtak na imanju Sandringem zbog sumnje na zloupotrebu javnog položaja.

Bivši vojvoda od Jorka suočava se sa ozbiljnim optužbama da je slao povjerljive vladine dokumente osramoćenom finansijeru i osuđenom pedofilu Džefriju Epstinu dok je bio specijalni trgovinski izaslanik između 2001. i 2011. godine.

Mejlovi koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD u januaru ove godine navodno pokazuju da je upravo on dijelio povjerljive izvještaje sa svojih službenih putovanja sa Epstinom.

Prijeti mu izbacivanje iz nasljedne loze

Policijska pretraga njegove bivše rezidencije, Rojal Lodž, je i dalje u toku. Opsežna istraga dolazi u trenutku kada Dauning strit navodno ozbiljno razmatra uklanjanje bivšeg princa iz kraljevske linije nasljeđivanja.

Endru je trenutno osmi u redu za britanski prijesto, a njegovo uklanjanje predstavljalo bi najznačajniju promjenu u liniji nasljeđivanja od abdikacije kralja Edvarda VIII.

Ovaj istorijski potez zahtijevao bi poseban akt Parlamenta, a Dauning strit bi takođe morao da obezbijedi saglasnost 14 drugih zemalja Komonvelta, uključujući Jamajku, Kanadu i Australiju. Prema posljednjim informacijama, svaka promjena zakona morala bi da sačeka formalni zaključak policijske istrage.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Princ Endru hapšenje fotografija luvr

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ