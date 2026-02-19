logo
Uhapšen bivši princ Endru: Osumnjičen za nedolično ponašanje

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Uhapšen zbog sumnje na nedolično ponašanje.

Uhapšen Endru, brat kralja Čarlsa Izvor: Doug Peters/EMPICS/Alamy Live News

Bivši princ Endru uhapšen je danas u Velikoj Britaniji. Prema prvim informacijama on je uhapšen zbog sumnje na nedolično ponašanje tokom obavljanje javne funkcije.

Šest neobilježenih policijskih automobila i oko osam policajaca u civilu, od kojih je jedan nosio policijski laptop, viđeni su kako stižu na Vud Farm na imanju Sandringem neposredno poslije 8 sati ujutru.

Ovo je prvi put da je bivši princ, koji se suočio sa brojnim optužbama zbog veza sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom, uhapšen.

Inače, danas mu je 66. rođendan.

