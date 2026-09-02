Trampov lik na kovanici od jednog dolara: Počinje prodaja posebnog izdanja

Američka kovnica počinje prodaju kovanice od jednog dolara sa likom Donalda Trampa, izrađene povodom 250. godišnjice SAD.

Izvor: X/WatcherGuru

Američka kovnica novca od srijede počinje prodaju posebne kovanice od jednog dolara sa likom predsjednika SAD-a Donalda Trampa, izrađene povodom 250. godišnjice Sjedinjenih Američkih Država.

Na prednjoj strani zlatno obrađene kovanice nalazi se Trampov lik, dok je na poleđini veliki pečat SAD-a. Dizajn kovanice ove godine odobrili su članovi Američke komisije za likovne umjetnosti, tijela čije članove imenuje predsjednik.

Tramp je ranije rekao da je ideja da se njegov lik nađe na američkoj kovanici veoma neobična, ali da mu predstavlja čast.

Ipak, izdavanje kovanice izazvalo je i kritike zbog saveznog zakona kojim je zabranjeno prikazivanje živih predsjednika na američkoj valuti.

Posebne kovanice mogu biti izuzetak, jer ministar finansija u određenim slučajevima ima ovlaštenje da odobri njihovo kovanje i izdavanje, što je omogućilo i ovo izdanje.

Iz Američke kovnice naveli su da je kovanica izrađena u čast 250 godina američkog nasljeđa. Iznad Trampovog lika nalazi se natpis "Liberty" (sloboda), dok je ispod ispisano „1776 ~ 2026“.

Na drugoj strani kovanice prikazan je američki orao bjeloglavi. U jednoj kandži drži strijele, a u drugoj maslinovu grančicu. Na vrpci koju drži u kljunu ispisano je "E pluribus unum", latinska izreka koja znači "od mnogih, jedno".

Kovanice imaju status zakonskog sredstva plaćanja, a kupcima će biti dostupne u rolama i vrećicama. Rola sa 25 kovanica košta 61 dolar, dok je cijena vrećice sa 100 komada 154,50 dolara.

Američka kovnica saopštila je da je među redovne role i vrećice nasumično ubacila i određeni broj posebnih primjeraka. Na njima se nalazi oznaka "July 4th", jer su iskovani na godišnjicu usvajanja Deklaracije o nezavisnosti.

Prilikom početka prodaje jedno domaćinstvo može naručiti najviše dvije pošiljke. To ograničenje biće ukinuto u četvrtak u 14.00 časova po istočnoameričkom vremenu.