Gugl promijenio naziv jezera Ontario u “Jezero Amerika” za korisnike u SAD

Gugl Maps prikazuje naziv “Jezero Amerika” korisnicima u SAD nakon Trampove odluke o preimenovanju jezera Ontario.

Izvor: Google maps / printscreen

Gugl Maps promijenio je naziv jezera Ontario u "Jezero Amerika" za korisnike u Sjedinjenim Američkim Državama, nakon izvršne naredbe predsjednika Donalda Trampa kojom je najmanje od pet Velikih jezera dobilo novo ime.

Gugl je saopštio da je promjena napravljena kako bi naziv na njegovim mapama odgovarao izmjenama u zvaničnim američkim izvorima, javlja Rojters.

Tramp je u četvrtak objavio da mijenja naziv jezera Ontario, u trenutku kada su odnosi SAD i Kanade dodatno opterećeni trgovinskim sporom. Dvije zemlje uvele su uzajamne carine na robu vrijednu milijarde dolara.

BREAKING: "Lake America" becomes official as President Trump signs an executive order to change the geographic name of Lake Ontario "effective immediately."pic.twitter.com/NmEmshwlu1 — Fox News (@FoxNews)August 27, 2026

Izvršna naredba američkog predsjednika odnosi se na američki Geografski informacioni sistem za nazive (GNIS), koji utvrđuje standarde za zvanične američke karte. Međutim, odluka nema uticaja na način na koji Kanada naziva jezero niti na nazive koji se koriste u ostatku svijeta.

“Budući da ažuriramo Gugl Maps kako bi odražavao promjene naziva u zvaničnim vladinim izvorima, što je za SAD GNIS, ljudi koji koriste Maps u SAD vidjeće ‘Jezero Amerika’, oni u Kanadi nastaviće da vide ‘jezero Ontario’, dok će korisnici izvan SAD i Kanade vidjeti oba naziva”, saopštio je Gugl.

Bijela kuća, kabinet kanadskog premijera Marka Karnija i kancelarija premijera provincije Ontario Daga Forda nisu odmah komentarisali odluku Gugla.

Gugl Maps je sličnu promjenu napravio i prošle godine, kada je Meksički zaliv nakon Trampove izvršne naredbe počeo da prikazuje kao “Američki zaliv”.

Kanadski premijer Mark Karni odmah je u četvrtak odbacio promjenu naziva jezera. Guvernerka Njujorka Keti Hokul, čija država dijeli dugu granicu sa Kanadom, poručila je da “Njujork to neće tako zvati”.

Republikanski guverner susjednog Vermonta Fil Skot Trampovu odluku nazvao je “sitničavom i razočaravajućom”.

Premijer Ontarija Dag Ford u subotu je predstavio veliku tablu postavljenu uz jezero, na kojoj na engleskom i francuskom jeziku piše: “Jezero Ontario: Sada i zauvijek”.

“Predsjednik Tramp može da ga zove kako god želi, ali mogu vam reći da će ga ostatak svijeta uvijek zvati jezerom Ontario”, rekao je Ford.