Kanada objavila trgovinski rat Americi: "Dolar za dolar": Trampu prijete kontramjere od 20 milijardi

Kanada je odgovorila na Trampove carine uvođenjem kontramjera od 20 milijardi dolara, primjenjujući princip "dolar za dolar".

Izvor: Vernier Jean-Bernard/JBV News/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kao odgovor na odluku Trampove administracije da uvede carine od 50 odsto na dio kanadske robe nakon propasti trgovinskih pregovora, Kanada je najavila direktne kontramjere po principu "dolar za dolar".

Nove tarife obuhvatiće uvoz američke robe u ukupnoj vrijednosti od 28 milijardi kanadskih dolara, a zvanično stupaju na snagu 8. septembra u ponoć. Ova odluka dolazi kao dodatak na već postojeće američke carine na kanadski čelik, aluminijum, automobile i drvnu građu.

Nove carinske stope po proizvodima:

Carina od 50 odsto: Odnosi se na proizvode od čelika i aluminijuma koji su ranije bili podložni taksi od 25%, kao i na niz drugih proizvoda uključujući prirodni med, namještaj, odjeću i konfekciju.

od 50 odsto: Odnosi se na proizvode od čelika i aluminijuma koji su ranije bili podložni taksi od 25%, kao i na niz drugih proizvoda uključujući prirodni med, namještaj, odjeću i konfekciju. Carina od 25 odsto: Obuhvata kućne aparate, mliječne proizvode, ribu i morske plodove, kao i određene derivate čelika i aluminijuma.

od 25 odsto: Obuhvata kućne aparate, mliječne proizvode, ribu i morske plodove, kao i određene derivate čelika i aluminijuma. Carina od 15 odsto: Primjenjuje se na specifične vrste alata i mašina, među kojima su viljuškari i klima-uređaji.

Paket podrške i stav kanadske vlade

Pored uvođenja tarifa, kanadski odgovor uključuje i obiman paket podrške za domaće radnike i preduzeća u vrijednosti od 7,5 milijardi kanadskih dolara.

Neposredno prije objavljivanja ovih mjera, kanadski ministar za inovacije, nauku i industriju Fransoa-Filip Šampanje izjavio je da se zemlja suočava sa neviđenim izazovom, ali je poručio da će Kanađani biti dorasli tom zadatku i naglasio da, kada je Kanada ujedinjena, ništa ne može da je zaustavi.

(Mondo.rs)