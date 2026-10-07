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Ormuz postao najskuplji prolaz na svijetu: Kapetanima tankera i do 150.000 dolara mjesečno

Ormuz postao najskuplji prolaz na svijetu: Kapetanima tankera i do 150.000 dolara mjesečno

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Kapetani naftnih tankera koji prolaze kroz Ormuski moreuz, prema pojedinim izvještajima, dobijaju mjesečnu platu do 100.000 dolara, uz dodatke do 50.000 dolara po prolasku, piše britanski dnevnik "Fajnenšel tajms".

Kapetanima tankera i do 150.000 dolara mjesečno Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

List, koji se poziva na svoje izvore, navodi da kompanije nude kapetanima "novac za opasnost" u nastojanju da brodovi nastave da prolaze kroz Ormuski moreuz.

"Obični mornari dobijaju isplatu koja je četiri do šest puta veća za svaki prolaz kroz Ormuski moreuz. Cijene prolaska tankera kroz Ormuz dostigle su rekordan iznos od 1,3 miliona dolara dnevno", piše list.

Prije izbijanja krize, taj iznos je bio oko 20.000 do 50.000 dolara dnevno.

Brodovi prolaze noću kroz moreuz sa isključenim dži-pi-esom. 

(Srna)

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Tagovi

Ormuski moreuz tanker plata

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