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Iran i Oman potpisuju sporazum o plovnoj ruti kroz Ormuski moreuz

Iran i Oman potpisuju sporazum o plovnoj ruti kroz Ormuski moreuz

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Iran i Oman će u Muskatu potpisati sporazum o određivanju zajedničke plovne rute u Ormuskom moreuzu, najavio je Masud Pezeškijan.

omanski zaliv Izvor: Shutterstock

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da će njegova zemlja i Oman u ponedjeljak, 14. septembra, u Muskatu potpisati sporazum o određivanju zajedničke plovne rute u Ormuskom moreuzu.

Pezeškijan je najavio potpisivanje sporazuma u intervjuu indijskom televizijskom kanalu "Indija tudej" tokom posjete Nju Delhiju povodom 18. samita BRIKS-a.

On je rekao da će se ministri spoljnih poslova regionalnih arapskih država i Irana sastati u Muskatu u ponedjeljak, a sporazum o zajedničkoj ruti biće potpisan u njihovom prisustvu i dostavljen Međunarodnoj pomorskoj organizaciji.

U međuvremenu, Ministarstvo spoljnih poslova Bahreina saopštilo je da ova kraljevina neće učestvovati na predloženom ministarskom sastanku o situaciji u Ormuskom moreuzu.

Bahrein je prekinuo odnose sa Iranom u januaru 2016. godine.

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Tagovi

Iran oman Ormuski moreuz

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