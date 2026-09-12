logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Iran i UAE podržali poziv BRIKS-a na uzdržanost u ratu na Bliskom istoku

Iran i UAE podržali poziv BRIKS-a na uzdržanost u ratu na Bliskom istoku

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Iran i Ujedinjeni Arapski Emirati podržali su deklaraciju BRIKS-a kojom se poziva na uzdržanost i smirivanje tenzija na Bliskom istoku.

Iran i UAE podržali poziv BRIKS-a na uzdržanost Izvor: Kawnat HAJU / AFP / Profimedia

Iran i Ujedinjeni Arapski Emirati podržali su zajedničko saopštenje članica BRIKS-a u kojem se poziva na uzdržanost u ratu na Bliskom istoku, što je znak diplomatskog napretka među zemaljama obuhvaćenim sukobima.

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan sastao se sa prestolonasljednikom Abu Dabija na marginama prvog dana samita u Nju Delhiju.

Dvojica lidera razgovarala su o regionalnim i međunarodnim pitanjima, deeskalaciji, stabilnosti i naporima za unapređenje regionalnog mira i razvoja, objavila je na "Iksu" administracija Abu Dabija.

Organizatori samita u Nju Delhiju i diplomate fokusirali su se na prevazilaženje jaza između Irana i Emirata, iako SAD i Iran nastavljaju međusobne napade u ratu koji traje šest mjeseci.

"Izražavamo duboku zabrinutost zbog kontinuirane eskalacije tenzija na Bliskom istoku i u Zapadnoj Aziji. Pozivamo na pokazivanje maksimalne uzdržanosti, kao i izbjegavanje akcija koje bi mogle dodatno da pogoršaju situaciju", navodi se u zajedničkoj deklaraciji sa samita BRIKS-a.

Članice su pozvale na zaštitu civila i poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta država.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Iran rat BRIKS

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ