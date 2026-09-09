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Novi haos i eskalacija na Bliskom istoku: SAD potopile iranski tanker, Teheran krenuo u osvetu

Novi haos i eskalacija na Bliskom istoku: SAD potopile iranski tanker, Teheran krenuo u osvetu

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Sukob između Vašingtona i Teherana ulazi u novu, opasniju fazu nakon napada na iransku naftnu flotu i nove razmjene raketnih udara na Bliskom istoku.

SAD napale pet iranskih naftnih tankera, jedan potopljen Izvor: GreenOak/FOTOGRIN/Joseph Sohm/Bogdan Vacarciuc/Shutterstock

Sjedinjene Američke Države napale su više iranskih naftnih tankera kao odgovor na nove pokušaje raketnih napada na ratni brod američke mornarice, izjavio je američki zvaničnik koji nije želio da bude imenovan.

Američka vojska pogodila je pet iranskih tankera, od kojih je jedan potopila, nakon što je Iran ispalio balističke projektile na američki ratni brod, čime je došlo do nove eskalacije sukoba.

Napadi na tankere izazvali su snažnu iransku odmazdu. Iran je ispalio veliki broj projektila prema Jordanu, regionalnom savezniku SAD-a, tvrdeći da je gađao američke vojne objekte.

Američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) saopštilo je da su pogođena četiri tankera za prevoz sirove nafte u Omanskom zaljevu te jedan u blizini otoka Harg u Perzijskom zaljevu.

Na snimku koju je američka vojska objavila na društvenoj mreži X vidi se jedan od pogođenih brodova, M/T Riesco, kako gori i tone u Omanskom zalivu. CENTCOM je objavio da su američke snage prije napada naredile posadama ciljanih brodova da napuste plovila.

Mornarica Iranske revolucionarne garde upozorila je ranije u utorak posade naftnih tankera u blizini luka u Kuvajtu i Bahreinu da odmah napuste svoja plovila, uz poruku da bi tankeri mogli da budu meta napada u znak odmazde za američke napade na iranske tankere, prenosi AP.

U upozorenju, koje je prenijela iranska državna televizija, navodi se da je američka vojska napala nekoliko iranskih naftnih tankera.

Optužbe i prijetnje Kuvajtu i Bahreinu

Istovremeno, Kuvajt i Bahrein optuženi su da pružaju utočište američkim snagama i da pomažu u napadima. Revolucionarna garda pozvala je posade da napuste tankere bez obzira na to da li su plovila usidrena ili privezana u lukama, uz upozorenje da će biti gađana.

Američka vojska saopštila je u subotu da je napala tri iranska naftna tankera nakon što su američki ratni brodovi bili meta balističkih projektila. Tom prilikom je upozoreno da će, "ako bude neophodno, uništiti ograničenu i nezaštićenu iransku naftnu flotu".

Iran je potom saopštio da planira da proglasi novu "zonu isključenja" u blizini Ormuskog moreuza za plovila koja namjeravaju da prođu kroz taj prolaz.

Dodatne sankcije

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa u utorak je uvela i sankcije dodatnim dijelovima iranske avio-industrije, obuhvativši više od dvije desetine komercijalnih i privatnih aviokompanija, kao i strane pružaoce usluga u vazdušnom transportu tereta, u okviru novih napora da se Teheran izoluje od preostalih trgovinskih partnera.

SAD i Iran nastoje da uspostave kontrolu nad Ormuskim moreuzom, kroz koji je pre početka rata prolazila približno petina svjetske nafte, navodi agencija. Teheran želi da brodovi koriste rutu kroz moreuz koju određuju iranske vlasti. Ormuski moreuz se prije početka rata smatrao međunarodnim plovnim putem.

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