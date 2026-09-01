Amerika ponovo napala Iran: Tramp najavio osvetu zbog Jordana, pa zaprijetio novim udarima

Sjedinjene Države ponovo napale Iran, počela osveta zbog napada na američku vojnu bazu u Jordanu.

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Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država saopštila je danas da je napala iranske lučke gradove Bandar Abas i Sirik, kao i luku na ostrvu Kešm, piše "Rojters". Napadi američkih pomorskih snaga uslijedili su nakon napada iranske vojske na komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu.

Multiple reports of explosions in Bandar Abbas, Iran have begun emerging over the last several minutes. This is the current visible U.S. Air Force presence in the region as of 1623UTC. Both KC-135s appear to be departing the area after providing fuel for aircraft on patrol or…https://t.co/oaG8xs3DBypic.twitter.com/TlDGzJCkDz — OSINTdefender (@sentdefender)September 1, 2026

O samom napadu oglasio se i američki predsjednik Donald Tramp. Otkrio je da je iranska revolucionarna vojska pokušala da postavi podvodne mine, ali da ih je u tome spriječila američka mornarica.

"Sjedinjene Američke Države, dok ja ovo sada pišem, napada iranske mete u Ormuskom moreuzu. Napadi su masovni i snažni nakon pokušaja Irana da postavi podvodne mine, koje su u potpunosti uklonjene.

Svi iranski napadi su presretnuti kod naše vojne baze u Jordanu. Ako nam propala nacija Irana uzvrati za ovaj opravdani napad, biće ponovo napadnuti još jače, ali to ne bi bio najjači udar jer taj glavni udar i dalje čeka", zaprijetio je Tramp na svojoj društvenoj mreži "Truth social".

Da podsjetimo, Iran je saopštio da je u nedjelju 30. avgusta napadnuta američka vojna baza u Jordanu. Zbog toga je Tramp najavio brutalnu osvetu.

(Mondo.rs)