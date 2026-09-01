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Amerika ponovo napala Iran: Tramp najavio osvetu zbog Jordana, pa zaprijetio novim udarima

Amerika ponovo napala Iran: Tramp najavio osvetu zbog Jordana, pa zaprijetio novim udarima

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Sjedinjene Države ponovo napale Iran, počela osveta zbog napada na američku vojnu bazu u Jordanu.

Amerika ponovo napala Iran Izvor: Shutterstock AI/Joey Sussman/Shutterstock

Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država saopštila je danas da je napala iranske lučke gradove Bandar Abas i Sirik, kao i luku na ostrvu Kešm, piše "Rojters". Napadi američkih pomorskih snaga uslijedili su nakon napada iranske vojske na komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu.

O samom napadu oglasio se i američki predsjednik Donald Tramp. Otkrio je da je iranska revolucionarna vojska pokušala da postavi podvodne mine, ali da ih je u tome spriječila američka mornarica.

"Sjedinjene Američke Države, dok ja ovo sada pišem, napada iranske mete u Ormuskom moreuzu. Napadi su masovni i snažni nakon pokušaja Irana da postavi podvodne mine, koje su u potpunosti uklonjene.

Svi iranski napadi su presretnuti kod naše vojne baze u Jordanu. Ako nam propala nacija Irana uzvrati za ovaj opravdani napad, biće ponovo napadnuti još jače, ali to ne bi bio najjači udar jer taj glavni udar i dalje čeka", zaprijetio je Tramp na svojoj društvenoj mreži "Truth social".

Da podsjetimo, Iran je saopštio da je u nedjelju 30. avgusta napadnuta američka vojna baza u Jordanu. Zbog toga je Tramp najavio brutalnu osvetu.

(Mondo.rs)

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