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Bijela kuća: Nema pregovora sa Iranom, pomorska blokada i ekonomske sankcije ostaju na snazi

Bijela kuća: Nema pregovora sa Iranom, pomorska blokada i ekonomske sankcije ostaju na snazi

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Bijela kuća potvrdila da nema pregovora sa Iranom. Glavni cilj SAD ostaje sprečavanje Teherana da nabavi nuklearno oružje uz oštre sankcije i pomorsku blokadu.

SAD i Iran bez pregovora: Bijela kuća najavila nastavak blokade Izvor: Nathan Howard / AFP / Profimedia

Sjedinjene Države i Iran trenutno ne pregovaraju o okončanju rata jer se Vašington fokusira na ekonomski pritisak na Teheran, ali sve opcije ostaju na stolu, rekla je portparol Bijele kuće Karolina Livit.

"Glavni cilj predsjednika Donalda Trampa je bio i uvijek će biti da osigura da Iran nikada ne može da dobije nuklearno oružje. Tačka", rekla je Livit "Foks njuzu".

Ona je dodala da je u operaciji "Epski bijes" uništena iranska vojska, a da je cilj operacije "Ekonomksi izgnanik" uništenje iranske privrede.

"Trenutno se ne vode nikakvi pregovori i tako će biti dok predsjednik ne osjeti da bi oni možda mogli da dođu za pregovarački sto na smislen način. To još nismo vidjeli", rekla je Livit.

Ona je naglasila da su sve opcije na stolu i da pomorska blokada iranskih luka i obale ostaje na snazi.

Ministar finansija SAD Skot Besent upozorio je ranije ove sedmice države da prekinu finansijske veze sa Iranom ili će se suočiti sa sekundarnim sankcijama.

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