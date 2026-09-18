Vlada FBiH ograničila marže na pelet: Trgovcima dozvoljeno maksimalno osam odsto u maloprodaji

Vlada Federacije BiH donijela je odluku o ograničavanju maksimalnih marži u trgovini na veliko i malo za sve vrste drvenog peleta na području ovog entiteta s ciljem ublažavanja udara na kućne budžete pred predstojeću sezonu grijanja.

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Ova privremena mjera primjenjivaće se u narednih devedeset dana od dana stupanja na snagu, a obuhvata sva privredna društva, pravna i fizička lica koja obavljaju trgovinu peletom na teritoriji Federacije BiH, bez obzira na njihovo zvanično sjedište, porijeklo robe ili način na koji se prodaja vrši na tržištu.

Propisana ograničenja važe za sve trgovačke nazive i razrede kvaliteta drvenog peleta, u svim oblicima pakovanja kao i u rasutom stanju, potpuno nezavisno od toga da li proizvod posjeduje zvanične sertifikate o kvalitetu.

Novom uredbom maksimalna veleprodajna marža utvrđena je u iznosu od četiri odsto i ona predstavlja ukupnu dozvoljenu maržu za sve veletrgovce u istom lancu prometa na teritoriji Federacije BiH, a obračunava se direktno na početnu nabavnu osnovicu. Istovremeno, maksimalna maloprodajna marža ograničena je na osam odsto od nabavne cijene samog maloprodavca.

Vlada je takođe propisala stroge uslove u pogledu vođenja prateće dokumentacije i obaveznog prijavljivanja, a sprovođenje ove odluke na terenu kontrolisaće nadležni inspekcijski organi kroz pojačan inspekcijski nadzor.Kao glavni razlog za donošenje ove odluke navodi se sprečavanje neopravdanog povećanja trgovačkih zarada, uz istovremeno priznavanje svih stvarnih troškova dopreme robe i redovno praćenje snabdjevenosti tržišta energentima.

Mjera je prvenstveno usmjerena ka zaštiti životnog standarda stanovništva, sa posebnim naglaskom na domaćinstva sa nižim prihodima, kako bi se ublažilo opterećenje kućnih budžeta troškovima grijanja i doprinijelo opštoj cjenovnoj pristupačnosti peleta. Iz Vlade napominju da se ovom odlukom ne utvrđuje jedinstvena najviša maloprodajna cijena na tržištu, niti se na bilo koji način ograničava originalna proizvođačka prodajna cijena peleta.