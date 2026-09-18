Paviljoni 1 i 2 Studentskog centra "Nikola Tesla" dobijaju novu fasadu

Paviljoni 1 i 2 Studentskog centra „Nikola Tesla“ u Banjaluci dobiće novu fasadu, a za projekat je obezbijeđeno 1,2 miliona KM.

Izvor: Vedran Ševčuk /MONDO

Vlada Republike Srpske obezbijediće 1.200.000 KM sa PDV-om za izradu fasade na objektima Studentskog centra „Nikola Tesla“ u Banjaluci.

Sredstva su namijenjena za radove na paviljonima jedan i dva, studentskoj menzi jedan i čitaonicama.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila informaciju o potrebnim sredstvima za realizaciju projekta, a zadužila je Ministarstvo finansija i Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje da obezbijede novac.

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje i Studentski centar „Nikola Tesla“ Banjaluka zaduženi su da preduzmu sve neophodne aktivnosti kako bi projekat bio realizovan.

Izrada fasade predviđena je radi poboljšanja energetske efikasnosti objekata, smanjenja gubitaka toplotne energije i troškova grijanja, kao i obezbjeđivanja odgovarajućih uslova za boravak i smještaj studenata.

Radovi bi, kako je saopšteno iz Biroa Vlade za odnose s javnošću, trebalo da doprinesu i očuvanju funkcionalnosti objekata, produženju njihovog vijeka trajanja, te unapređenju ukupnog stanja i izgleda Studentskog centra „Nikola Tesla“.