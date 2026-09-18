Evropa priprema uvođenje poreza na ekstraprofit: Benzin i dizel probijaju sve rekorde, pogledajte gdje je najskuplje

Pod pritiskom podivljalih cena nafte koje su prešle 100 dolara po barelu, evropski lideri zatražili su hitno uvođenje poreza na prekomernu dobit energetskih giganata.
Evropske vlade raspravljaju o uvođenju poreza na ekstraprofit energetskih kompanija na nivou cijele Unije zbog cijena goriva i gasa koje su blizu rekordnih nivoa. To stvara snažan pritisak na lidere koji pokušavaju da suzbiju nezadovoljstvo javnosti i rast radikalne desnice, piše Gardijan.
U osam država članica, među kojima su Francuska, Italija, Španija i Poljska, sljedeće godine se održavaju izbori, pa čelnici nastoje da spreče političke posledice krize koju analitičari opisuju kao jedan od najvećih energetskih šokova za kontinent u posljednjih nekoliko decenija.
Njemački ministar finansija Lars Klingbeil na sastanku ministara finansija EU u Dablinu pozvao je Evropsku komisiju da predloži modele oporezivanja prekomerne dobiti naftnih kompanija.
"Nekoliko država članica već dugo traži konkretne modele. Ljudi vide da naftne kompanije iskorištavaju situaciju, dižu cijene i značajno povećavaju dobit", rekao je Klingbeil i zatražio da se predlozi dostave do sljedećeg mjeseca.
Cijene nafte na terminskim tržištima ponovo su prešle 100 dolara po barelu, što je oko 50 odsto više nego prije rata u Iranu. Eskalacija napada na Bliskom istoku ugrožava snabdjevačke puteve, a kretanja na tržištu pokazuju da trgovci ne očekuju skori pad cijena.
Cijene goriva širom Evrope
Prema podacima HAK-a, koji se automatski ažuriraju sa zvaničnih stranica Evropske komisije, prosječne cijene goriva znatno se razlikuju među evropskim država. Podaci su informativnog karaktera jer cijene unutar pojedinih država mogu varirati u zavisnosti od distributera i lokacije.
Cijene benzina u Evropi:
- Danska - 2,564€
- Holandija - 2,434€
- Njemačka - 2,357€
- Finska - 2,317€
- Francuska - 2,172€
- Grčka - 2,158€
- Italija - 2,084€
- Portugalija - 2,072€
- Belgija - 1,976€
- Letonija - 1,976€
- Litvanija - 1,918€
- Estonija - 1,914€
- Austrija - 1,894€
- Irska - 1,894€
- Rumunija - 1,889€
- Španija - 1,867€
- Češka - 1,828€
- Poljska - 1,822€
- Slovačka - 1,808€
- Luksemburg - 1,793€
- Hrvatska - 1,730€
- Mađarska - 1,714€
- Kipar - 1,650€
- Slovenija - 1,641€
- Bugarska - 1,620€
- Švedska - 1,514€
- Malta - 1,340€
U Njemačkoj prosječna cijena litre benzina od 95 oktana iznosi 2,35 evra, a dizela 2,42 evra. U Holandijibenzin košta 2,43 evra, a dizel 2,49 evra. U Danskoj benzin u prosjeku košta 2,56 evra, a dizel 2,50 evra, dok u Finskoj benzin košta 2,31 evra, a dizel 2,50 evra.
U Francuskoj prosječna cena benzina iznosi 2,17 evra, a dizela 2,29 evra. U Italiji benzin košta 2,08 evra, a dizel 2,19 evra. U Poljskoj benzin košta 1,82 evra, a dizel 2,00 evra, dok je u Španiji benzin 1,86 evra, a dizel 1,83 evra.
Među svim državama najskuplji benzin ima Danska, gdje prosječna cijena iznosi 2,56 evra po litri, dok je najjeftiniji na Malti - 1,34 evra. Kod dizela je najskuplja Finska sa 2,50 evra po litri, a najjeftinija Malta sa 1,21 evra.
Cijene dizela u Evropi:
- Finska - 2,505€
- Danska - 2,502€
- Holandija - 2,494€
- Njemačka - 2,426€
- Francuska - 2,291€
- Belgija - 2,290€
- Austrija - 2,197€
- Italija - 2,191€
- Litvanija - 2,184€
- Portugalija - 2,152€
- Luksemburg - 2,123€
- Grčka - 2,122€
- Letonija - 2,096€
- Estonija - 2,065€
- Poljska - 2,005€
- Rumunija - 2,000€
- Češka - 1,991€
- Irska - 1,989€
- Švedska - 1,981€
- Slovačka - 1,924€
- Mađarska - 1,919€
- Kipar - 1,915€
- Bugarska - 1,856€
- Slovenija - 1,854€
- Hrvatska - 1,850€
- Španija - 1,834€
- Malta - 1,210€