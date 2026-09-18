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Evropa priprema uvođenje poreza na ekstraprofit: Benzin i dizel probijaju sve rekorde, pogledajte gdje je najskuplje

Evropa priprema uvođenje poreza na ekstraprofit: Benzin i dizel probijaju sve rekorde, pogledajte gdje je najskuplje

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Pod pritiskom podivljalih cena nafte koje su prešle 100 dolara po barelu, evropski lideri zatražili su hitno uvođenje poreza na prekomernu dobit energetskih giganata.

Kako se kreću cijene goriva u Evropi Izvor: MONDO/Uroš Arsić/Shutterstock

Evropske vlade raspravljaju o uvođenju poreza na ekstraprofit energetskih kompanija na nivou cijele Unije zbog cijena goriva i gasa koje su blizu rekordnih nivoa. To stvara snažan pritisak na lidere koji pokušavaju da suzbiju nezadovoljstvo javnosti i rast radikalne desnice, piše Gardijan.

U osam država članica, među kojima su Francuska, Italija, Španija i Poljska, sljedeće godine se održavaju izbori, pa čelnici nastoje da spreče političke posledice krize koju analitičari opisuju kao jedan od najvećih energetskih šokova za kontinent u posljednjih nekoliko decenija.

Njemački ministar finansija Lars Klingbeil na sastanku ministara finansija EU u Dablinu pozvao je Evropsku komisiju da predloži modele oporezivanja prekomerne dobiti naftnih kompanija.

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"Nekoliko država članica već dugo traži konkretne modele. Ljudi vide da naftne kompanije iskorištavaju situaciju, dižu cijene i značajno povećavaju dobit", rekao je Klingbeil i zatražio da se predlozi dostave do sljedećeg mjeseca.

Cijene nafte na terminskim tržištima ponovo su prešle 100 dolara po barelu, što je oko 50 odsto više nego prije rata u Iranu. Eskalacija napada na Bliskom istoku ugrožava snabdjevačke puteve, a kretanja na tržištu pokazuju da trgovci ne očekuju skori pad cijena.

Cijene goriva širom Evrope

Prema podacima HAK-a, koji se automatski ažuriraju sa zvaničnih stranica Evropske komisije, prosječne cijene goriva znatno se razlikuju među evropskim država. Podaci su informativnog karaktera jer cijene unutar pojedinih država mogu varirati u zavisnosti od distributera i lokacije.

Cijene benzina u Evropi:

  • Danska - 2,564€
  • Holandija - 2,434€
  • Njemačka - 2,357€
  • Finska - 2,317€
  • Francuska - 2,172€
  • Grčka - 2,158€
  • Italija - 2,084€
  • Portugalija - 2,072€
  • Belgija - 1,976€
  • Letonija - 1,976€
  • Litvanija - 1,918€
  • Estonija - 1,914€
  • Austrija - 1,894€
  • Irska - 1,894€
  • Rumunija - 1,889€
  • Španija - 1,867€
  • Češka - 1,828€
  • Poljska - 1,822€
  • Slovačka - 1,808€
  • Luksemburg - 1,793€
  • Hrvatska - 1,730€
  • Mađarska - 1,714€
  • Kipar - 1,650€
  • Slovenija - 1,641€
  • Bugarska - 1,620€
  • Švedska - 1,514€
  • Malta - 1,340€

U Njemačkoj prosječna cijena litre benzina od 95 oktana iznosi 2,35 evra, a dizela 2,42 evra. U Holandijibenzin košta 2,43 evra, a dizel 2,49 evra. U Danskoj benzin u prosjeku košta 2,56 evra, a dizel 2,50 evra, dok u Finskoj benzin košta 2,31 evra, a dizel 2,50 evra.

U Francuskoj prosječna cena benzina iznosi 2,17 evra, a dizela 2,29 evra. U Italiji benzin košta 2,08 evra, a dizel 2,19 evra. U Poljskoj benzin košta 1,82 evra, a dizel 2,00 evra, dok je u Španiji benzin 1,86 evra, a dizel 1,83 evra.

Među svim državama najskuplji benzin ima Danska, gdje prosječna cijena iznosi 2,56 evra po litri, dok je najjeftiniji na Malti - 1,34 evra. Kod dizela je najskuplja Finska sa 2,50 evra po litri, a najjeftinija Malta sa 1,21 evra.

Cijene dizela u Evropi:

  • Finska - 2,505€
  • Danska - 2,502€
  • Holandija - 2,494€
  • Njemačka - 2,426€
  • Francuska - 2,291€
  • Belgija - 2,290€
  • Austrija - 2,197€
  • Italija - 2,191€
  • Litvanija - 2,184€
  • Portugalija - 2,152€
  • Luksemburg - 2,123€
  • Grčka - 2,122€
  • Letonija - 2,096€
  • Estonija - 2,065€
  • Poljska - 2,005€
  • Rumunija - 2,000€
  • Češka - 1,991€
  • Irska - 1,989€
  • Švedska - 1,981€
  • Slovačka - 1,924€
  • Mađarska - 1,919€
  • Kipar - 1,915€
  • Bugarska - 1,856€
  • Slovenija - 1,854€
  • Hrvatska - 1,850€
  • Španija - 1,834€
  • Malta - 1,210€

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