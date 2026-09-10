Produžen povrat novca za gorivo: Mjera Vlade Srpske važi do 15. oktobra

Vlada Republike Srpske donijela je odluku o direktnoj podršci građanima i privredi zbog poremećaja na tržištu naftnih derivata, kojom je predviđeno umanjenje maloprodajne cijene goriva za 0,10 KM po litru.

Izvor: MONDO

Prema donesenoj odluci, pravo na umanjenje cijene imaju fizička i pravna lica prilikom kupovine naftnih derivata na teritoriji Republike Srpske, i to u maloprodajnim objektima ovlašćenih distributera.

Ova mjera primjenjivaće se do 15. oktobra 2026. godine.

Kako je obrazloženo, odluka je donesena s ciljem ublažavanja ekonomskih posljedica rasta cijena naftnih derivata, koji direktno utiče na troškove života građana, ali i na poslovanje privrednih subjekata.

Uvođenjem povrata dijela akciza na naftne derivate, kako je navedeno, obezbjeđuje se direktna finansijska podrška stanovništvu, što bi trebalo da doprinese očuvanju likvidnosti i zaštiti životnog standarda građana.

To praktično znači da će građani i privrednici u narednom periodu za svaki kupljeni litar naftnih derivata plaćati 10 feninga manje, u skladu sa uslovima predviđenim odlukom.

(Mondo)