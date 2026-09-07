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Gorivo u BiH ponovo poskupljuje: Dizel bi mogao dostići 4 KM

Gorivo u BiH ponovo poskupljuje: Dizel bi mogao dostići 4 KM

Autor Dragana Božić Izvor Nezavisne novine
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Cijene goriva u BiH ponovo rastu, a stručnjaci upozoravaju da bi se poskupljenje moglo nastaviti ukoliko cijena barela nafte nastavi rasti, te da bi dizel mogao dostići i 4 KM.

Poskupljuje gorivo u BiH Izvor: Zorana Jevtić

Almir Bečarević stučnjak za energetiku iz Sarajeva kazao je za "Nezavisne novine" da je već u prethodna dva-tri dana došlo je do korekcije cijena goriva na benzinskim pumpama.

"Međutim, dalje će cijene prvenstveno zavisiti od kretanja cijene barela nafte. Ono što je bitno za građane jeste da je cijena dizela trenutno oko 3,50 KM, dok se cijena benzina kreće između 3,20 i 3,30 KM. Vraćamo se na cijene koje smo imali prije dva-tri mjeseca. Ukoliko cijena barela nafte poraste na 110 do 120 dolara, dizel bi mogao otići i preko 4 KM", kazao je Bečarević.

Ističe da danas cijena barela na svjetskim berzama iznosila je oko 97 dolara i ima tendenciju rasta.

"Kako se situacija na Bliskom istoku komplikuje, tako raste i cijena barela nafte. Niko ne može garantovati šta će se dešavati kada je riječ o ratnim sukobima i njihovom daljem razvoju. Međutim, činjenica je da je u posljednjih nekoliko dana cijena barela u trendu rasta i da se već približila granici od 100 dolara", kazao je Bečarević.

Ističe da kada je riječ o tržištu prirodnog gasa, na referentnoj berzi u Nizozemskoj cijena gasa je, u odnosu na februar ove godine, porasla gotovo tri puta.

"To će se odraziti i na sve proizvode u Evropi koji se baziraju na prirodnom gasu. Nema dileme da će doći do povećanja cijena tih proizvoda, a samim tim će se dio tog udara preliti i na naše tržište", kazao je Bečarević.

Savić: Dizel raste brže nego barel nafte

Đorđe Savić, predsjedavajući Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima u Privrednoj komori Republike Srpske, kazao je da se cijena dizela u Banjaluci trenutno kreće od 3,37 do 3,46 KM po litru, dok se cijena benzina kreće od 2,97 do 3,13 KM po litru, te da cijene osciliraju iz dana u dan.

"Kako sada stvari stoje, možemo očekivati da će cijene nastaviti rasti za nekih 10 do 15 feninga po litru, prema trenutnim ulaznim cijenama", kazao je Savić.

Ističe da dizel u ovom trenutku raste znatno brže nego što raste cijena barela nafte.

(Mondo)

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Tagovi

gorivo nafta Republika Srpska cijene

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