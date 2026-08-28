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Sipao gorivo pa pobjegao bez plaćanja: Slovenac uhapšen u Ribniku

Sipao gorivo pa pobjegao bez plaćanja: Slovenac uhapšen u Ribniku

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Slovenac je u Ribniku natočio gorivo, odbio da plati račun i pobjegao. Policija ga je ubrzo pronašla i uhapsila.

hapšenje lisice Izvor: Shutterstock

Policija je u Ribniku uhapsila lice iz Slovenije čiji su inicijali K.J. osumnjičeno da je počinilo krivično djelo prevara, saopšteno je iz Policijske uprave Mrkonjić Grad.

Lice K.J. osumnjičeno je da je juče na benzinskoj pumpi na području opštine Ribnik sipalo gorivo u putnički automobil, što je odbilo da plati i pobjeglo.

Policija je operativnim radom na terenu pronašla vozilo kojim je upravljalo lice K.J, nakon čega je uhapšeno.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv lica K.J. Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka biće podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

Na području koje operativno pokriva Policijska uprava Mrkonjić Grad u protekla 24 časa evidentirano je jedno krivično djelo.

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Tagovi

gorivo Ribnik hapšenje

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