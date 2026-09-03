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Benzin u Njemačkoj nikada nije bio skuplji: Cijena oborila istorijski rekord

Benzin u Njemačkoj nikada nije bio skuplji: Cijena oborila istorijski rekord

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Benzin Super E10 u Njemačkoj poskupio je na rekordnih 2,215 evra po litru nakon eskalacije sukoba u Iranu i prekida plovidbe kroz Ormuski moreuz.

Cijena benzina u Njemačkoj Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Cijena benzina Super E10 u Njemačkoj oborila je istorijski rekord, saopštio je njemački automobilski klub ADAC koji prati stanje i cijene na benzinskim pumpama širom zemlje.

"Nakon nastavka borbi u Iranu, cijena benzina Super E10 dostigla je rekordan nivo. U srijedu je prosječna cijena litra u Njemačkoj iznosila 2,215 evra, čime je premašen prethodni rekord od 2,203 evra, zabilježen u martu 2022. godine", navodi se u saopštenju ADAC-a.

Ukinut državni popust na gorivo

Situaciju dodatno otežava činjenica da je 1. jula u Njemačkoj prestao da važi državni popust na gorivo, ranije je objavio njemački list Bild.

Njemački kancelar Fridrih Merc prethodno je izjavio da država ne može sebi da priušti produženje ove mjere.

Zaustavljena plovidba kroz Ormuski moreuz

Sjedinjene Američke Države su u noći uoči srijede izvele seriju masovnih napada na Iran. Prema navodima američke Centralne komande, mete su bili objekti Iranske revolucionarne garde, uključujući sisteme protivvazdušne odbrane, radarske stanice, pomorske kapacitete i komunikacione objekte.

Iran je odgovorio lansiranjem raketa i dronova na američke vojne baze u zemljama Bliskog istoka. Iranska televizija Press TV objavila je da je među pogođenim metama bio i veliki objekat u Kuvajtu.

Zbog sukoba na Bliskom istoku zaustavljena je plovidba kroz Ormuski moreuz, jedan od najvažnijih puteva za snabdjevanje svjetskog tržišta energentima, prenosi RIA Novosti

Eskalacija sukoba dovela je do rasta cijena goriva u brojnim zemljama, uključujući evropske države.

(Mondo.rs)

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Njemačka gorivo

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